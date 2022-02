Jack Wilshere vindt na 234 dagen verrassende nieuwe club

Zondag, 20 februari 2022 om 20:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:31

Jack Wilshere gaat verrassend aan de slag bij Aarhus, zo meldt de nummer zeven van de Deense competitie vol trots. De dertigjarige middenvelder zat 234 dagen zonder contract en trainde de afgelopen tijd mee bij zijn jeugdliefde Arsenal. Aarhus wordt zijn eerste club buiten Engeland. "Sinds ik bij Arsenal begon te trainen, heb ik nooit verborgen dat ik in 2022 een nieuwe club zou vinden", reageert Wilshere op de website van zijn nieuwe club.

Wilshere speelde op 1 mei vorig jaar zijn laatste officiële wedstrijd. Dat was bij Bournemouth, dat de 34-voudig international voor een half jaar had binnengehaald. Hoewel Wilshere regelmatig in de basis stond bij de club uit de Championship, zat een langer verblijf er niet in. Wilshere klopte in oktober aan bij Arsenal, waar hij vanwege zijn verdienste voor de club mocht meetrainen met de A-selectie. Een nieuw contract bij the Gunners zat er echter niet in. Wilshere zocht lange tijd naar een nieuwe club en nam daarvoor zelfs een ludieke sollicitatievideo op.

Ooit stond Wilshere - die in 2010 definitief doorbrak bij Arsenal - te boek als een de meest veelbelovende middenvelders ter wereld. Meerdere zware enkelblessures wierpen hem echter ver terug en nu daalt de ex-international dus af in de krochten van het profvoetbal, bij een middenmoter uit de veertiende competitie op de UEFA-ranking. Het doet voor Wilshere niets af aan zijn verlangen naar zijn nieuwe avontuur.

"Ik zit op een punt in mijn carrière dat ik na een moeilijke periode weer aan de slag moet en die kans heeft Aarhus mij geboden", zegt Wilshere. "Daar ben ik heel dankbaar voor en ik zal er alles aan doen om het team vooruit te helpen. Het is duidelijk dat ik een beetje wedstrijdritme mis, maar ik ben fysiek in goede vorm en fit, dus ik moet nu speeltijd gaan verdienen. We kunnen nog wel wat punten gebruiken", verwijst hij naar de ranglijst, waarop zijn nieuwe club dus zevende staat van in totaal twaalf deelnemers. Aarhus moet één plek stijgen om de degradatiepoule aan het eind van het seizoen te ontlopen.

Aarhus is als vanzelfsprekend in zijn nopjes met de komst van Wilshere. "Jack heeft geen verdere presentatie nodig en hij heeft de afgelopen tien jaar zijn waarde laten zien bij zijn club en het nationale team", zegt technisch directeur Stig Inge Björnebye. "Dus toen de kans zich voordeed om hem hier naar Aarhus te krijgen, twijfelden we er niet aan dat we die zouden pakken. Jack kan een bijdrage leveren met zijn uitstekende techniek en zijn kijk op het spel."