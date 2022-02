Inter vergeet koppositie te heroveren na flater in eigen huis

Zondag, 20 februari 2022 om 20:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:26

Internazionale heeft zondag een verrassende thuisnederlaag geleden tegen Sassuolo. Via Hamed Junior Traorè en Gianluca Scamacca kwamen de bezoekers in de eerste helft op een comfortabele voorsprong. Na rust was de ploeg van trainer Simone Inzaghi niet bij machte om de spanning in de wedstrijd terug te brengen: 0-2. Door de nederlaag van Inter blijft AC Milan koploper van de Serie A met 56 punten uit 26 duels. I Nerazzurri volgen op twee punten met met een wedstrijd achter de hand.

Waar Stefan de Vrij bij Inter van trainer Simone Inzaghi een basisplaats kreeg toebedeeld, moest Denzel Dumfries het doen met een plek op de bank. Sassuolo liet direct zien met welke intenties de ploeg naar Milaan was afgereisd, toen Traorè een combinatie aanging met Giacomo Raspadori, waarna hij de bal rakelings langs de linkerpaal schoof. Binnen tien minuten wisten de bezoekers de ban alsnog te breken, toen Hakan Calhanoglu slordig balverlies leed op het middenveld. Sassuolo kwam er razendsnel uit en sloeg via Raspadori hard toe: 0-1.

Inter moest van de vroege tik bekomen, maar kwam geleidelijk aan beter in de wedstrijd. Eerst was Calhanoglu dicht bij het herstellen van zijn fout, toen hij een doelpoging centimeters naast de paal zag belanden en vervolgens stond Alexis Sánchez net niet op de juiste plaats bij een scherpe voorzet van Roberto Gagliardini. Inter had het vizier niet helemaal op scherp, wat halverwege de eerste afgestraft werd door Sassuolo. Traorè vond Scamacca, die niet goed gedekt werd door Ivan Perisic en vogelvrij kon binnenkoppen: 0-2.

De thuisploeg wilde direct de rug rechten en kreeg hier via Milan Skriniar en Sánchez ook serieuze mogelijkheden voor. Doelman Andrea Consigli zorgde er met twee uitstekende redding echter voor dat de ruimere voorsprong van Sassuolo op het scorebord bleef staan. De bezoekers toonden een brutaal gezicht in de eerste helft en maakten het leed voor Inter voor rust bijna groter, toen Domenico Berardi de lat trof. Consigli groeide in het tweede bedrijf uit tot de absolute uitblinker door Edin Dzeko tot twee keer toe in korte tijd van scoren af te houden. In blessuretijd leek Stefan de Vrij de spanning in de wedstrijd nog even terug te brengen door overtuigend binnen te koppen. Vanwege een handsbal van Danilo D'Ambrosio, eerder in de aanval, zette de VAR alsnog een streep door de late aansluitingstreffer en droop Inter na 96 minuten in eigen huis af.