Strafschoppen helpen Fenerbahçe op moeizame avond voorbij Hatayspor

Zondag, 20 februari 2022 om 19:57 • Mart Oude Nijeweeme

Fenerbahçe heeft zich zondagavond ontdaan van Hatayspor. De ploeg van trainer Ismail Kartal was in eigen huis met 2-0 te sterk door treffers van Serdar Dursun. De spits mocht in de tweede helft twee keer aanleggen vanaf elf meter en faalde niet. Door de overwinning behoudt Fenerbahçe de vijfde plek op de ranglijst. De ploeg heeft nu 43 punten uit 26 wedstrijden, net zoveel als Istanbul Basaksehir. Laatstgenoemde speelde wel een wedstrijd minder.

Fenerbahçe trof een Hatayspor dat niet in beste doen is de laatste weken. Van de laatste vijf competitiewedstrijden wist de ploeg er slechts één te winnen. Drie keer ging het onderuit. Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam na twaalf minuten spelen, toen Bright Osayi-Samuel werd weggestuurd aan de rechterkant van het veld. De buitenspeler trok de bal gevaarlijk voor het doel, maar wist Dursun net niet te bereiken. Aan de kant van de bezoekers moest Burak Öksüz vervolgens per brancard van het veld met een ogenschijnlijk zware blessure.

Na ruim een uur spelen ging de bal voor de eerste keer op de stip. Na een overtreding van Ayoub El Kaabi op Miguel Crespo mocht Dursun aanleggen voor zijn eerste van de avond. De spits faalde niet en stuurde doelman Munir Mohand Mohamedi de verkeerde hoek in: 1-0. Niet veel later was Dursun dichtbij zijn tweede treffer, toen hij met een schitterende volley de kruising raakte. Tien minuten voor tijd volgde zijn tweede doelpunt alsnog. De aanvaller werd zelf naar de grond gewerkt door Munir en liet de Marokkaanse goalie vervolgens kansloos vanaf elf meter: 2-0.