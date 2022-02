Gitzwarte middag in Utrecht: Lindhout moet duel twee keer staken

Zondag, 20 februari 2022 om 19:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:23

FC Utrecht en Vitesse hebben de punten gedeeld in een wedstrijd vol chaos. Het Eredivisie-duel werd tot tweemaal toe stilgelegd vanwege vuurwerk en het kletsnatte veld was nauwelijks bespeelbaar. Moussa Sylla zette FC Utecht voor rust op voorsprong, waarna Danil Doekhi in blessuretijd de 1-1 tegen de touwen kopte.

René Hake koos ervoor om zijn basiself ten opzichte van het verloren Eredivisie-duel met Heracles Almelo (1-0) op maar liefst vijf plekken te wijzigen. Onder anderen Bart Ramselaar, Sander van der Streek en Sylla mochten vanaf het eerste fluitsignaal starten. FC Utrecht toonde zich efficiënt door na een slechte terugspeelpass van Jacob Rasmussen de eerste kans direct om te zetten in een doelpunt. De bal werd door het kletsnatte veld vertraagd, waardoor Sylla kon profiteren: 1-0.

? FC Utrecht - Vitesse is tijdelijk stilgelegd vanwege vuurwerk uit het uitvak. Nicky Hofs probeert de uitsupporters te sussen. pic.twitter.com/Y4lFosfx2W — ESPN NL (@ESPNnl) February 20, 2022

De ontmoeting in De Galgenwaard werd met een klein half uur op de klok stilgelegd doordat er vanuit het uitvak met Vitesse-supporters vuurwerk op het veld werd gegooid. Na het incident met het vuurwerk gooien was er overleg tussen alle betrokken partijen, waarna scheidsrechter Allard Lindhout besloot om een afkoelingsperiode in te lassen. Het voorval zorgde voor boosheid bij onder meer Maximilian Wittek, die de fans van Vitesse maande om te stoppen met het gooien van vuurwerk. Na een onderbreking van circa twintig minuten werd de wedstrijd weer hervat.

Aan de kant van Utrecht kwam de dreiging in het eerste bedrijf voornamelijk van Sylla. De aanvaller was in een sprintduel eerder bij de bal dan Rasmussen en kreeg daardoor een kans de marge te verdubbelen, maar zag zijn schot ditmaal net naast gaan. Door de slechte weersomstandigheden was het creëren van uitgespeelde kansen geen gemakkelijke opgave, waardoor Vitesse probeerde om met schoten van afstand de gelijkmaker te forceren. Poeiers van Nikolai Baden Frederiksen en Maximilian Wittek gingen echter net naast het doel van Fabian de Keijzer.

De doelman van Utrecht bracht de bezoekers in de tweede helft bijna eigenhandig terug in de wedstrijd na een ongelukkige uittrap. De Keijzer leverde knullig in bij Loïs Openda, die de bal tot grote opluchting van de sluitpost vanaf een meter of dertig net niet tussen de palen kreeg. Waar Vitesse zich op wilde maken voor een slotoffensief, werd de ploeg benadeeld door Adrian Grbic. De ingevallen spits plantte zijn elleboog in het gezicht van Mike van der Hoorn en mocht vervolgens met rood inrukken.

De bezoekers dachten in de slotfase een punt aan het duel over te houden, nadat Openda in het zestienmetergebied aan zijn shirt werd getrokken door Willem Janssen. Lindhout werd door VAR Ivar Oostrom naar de kant geroepen om het moment nogmaals te bekijken, maar ook na het zien van de beelden bleef de scheidsrechter bij zijn standpunt om geen strafschop te geven. In blessuretijd was de gelijkmaker van Vitesse uiteindelijk toch een feit. Een voorzet van Eli Dasa werd van richting veranderd door Django Warmerdam, waarna Danilho Doekhi de 1-1 tegen de touwen kopte: 1-1.

Het rustig uitspelen van het duel zat er niet in, want de Vitesse-supporters lieten zich andermaal van hun slechte kant zien door opnieuw vuurwerk op het veld te gooien. De wedstrijd werd voor de tweede keer voor een korte periode stilgegeld, waarna beide ploegen de punten in De Galgenwaard deelden.