PSV stelt na rust orde op zaken; Gutiérrez per brancard van het veld

Zondag, 20 februari 2022 om 18:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:46

PSV heeft zondagmiddag na een goede tweede helft een vrij eenvoudige zege geboekt op sc Heerenveen. De ploeg van trainer Roger Schmidt moest na een snelle openingstreffer nog wel een gelijkmaker incasseren, maar stelde na rust orde op zaken: 3-1. Noni Madueke, Mario Götze en voormalig Heerenveen-speler Joey Veerman namen de treffers voor hun rekening. Grote smet op de overwinning was het uitvallen van Érick Gutiérrez. De Mexicaan moest het veld op slag van rust met een brancard verlaten na een ogenschijnlijk zware blessure. PSV klimt door de zege weer over Feyenoord heen en heeft nu 52 punten uit 23 wedstrijden. De achterstand op koploper Ajax bedraagt vijf punten.

Opvallende afwezige aan de kant van de Eindhovenaren was Eran Zahavi. De spits werd door Schmidt op de bank geposteerd, waarschijnlijk met het oog op de return in de Conference League tegen Maccabi Tel Aviv donderdag. Ibrahim Sangaré en Olivier Boscagli waren geschorst voor het Europese duel, maar keerden terug in de basisopstelling. Armando Obispo ontbrak vanwege een botsing op de training. Ook reservedoelman Yvon Mvogo was er niet bij. PSV ging wervelend van start en stond al binnen het kwartier op voorsprong in het Philips Stadion. Na een actie van Veerman kwam de bal met enig fortuin voor de voeten van Madueke, die zich niet bedacht en met rechts raak schoot in het dak van het doel.

Heerenveen had het moeilijk in de beginfase en wist geen gevaarlijke aanval bij elkaar te voetballen. Amin Sarr schreeuwde na een kwartier spelen om een strafschop na een duel met Gutiérrez, maat zag scheidsrechter Dennis Higler het terecht wegwuiven. Halverwege de eerste helft kwam de ploeg van Ole Tobiasen beter in de wedstrijd en kwam het meteen op gelijke hoogte. Tibor Halilovic werd weggestuurd aan de rechterkant van het veld en schoot met enig geluk raak via de glijdende Olivier Boscagli. Even daarvoor had de middenvelder nog een grote kans om zeep geholpen. Op aangeven van Siem de Jong schoot hij hopeloos naast.

De Friezen drukten door in de slotfase van de eerste helft en zagen een kopbal uit een corner van de lijn gehaald worden door Gutiérrez. Niet veel later moest de Mexicaan van PSV de strijd staken. Na een sliding op Sarr bleef hij liggen op het veld, waarna er een brancard aan te pas moest komen om hem van het veld te dragen. In de rust van het duel uitte analist Kees Kwakman bij ESPN zijn onvrede over de manier van druk zetten van PSV, iets waar de ploeg na rust gehoor aan leek te geven. Al snel kwamen de Eindhovenaren opnieuw op voorsprong. Na een voorzet vanaf de linkerkant van Philipp Max legde de ingevallen Bruma de bal terug op Götze, die via de rug van een Heerenveen-verdediger Erwin Mulder kansloos liet.

Amper vijf minuten na de 2-1 gooide Veerman het duel in het slot. De middenvelder snoepte de bal af bij Nicolas Madsen en kreeg hem enkele tellen later terug van de eveneens ingevallen Ritsu Doan. Ook Carlos Vinícius toucheerde de bal nog licht. Voor Veerman was het vervolgens een koud kunstje om van dichtbij af te ronden. PSV heerste in de beginfase van de tweede helft en liet Heerenveen er niet aan te pas komen. Heel veel grote kansen werden er niet meer genoteerd. Bruma schoot voorlangs op aangeven van Götze en had een kwartier voor tijd het vizier wederom niet op scherp na een individuele solo. Anthony Musaba had de mogelijkheid om de spanning in de slotfase nog even terug te brengen, maar hij schoot voor een leeg doel op Mauro Júnior.