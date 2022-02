Barcelona sprankelt: Frenkie de Jong eindstation van ongelooflijk doelpunt

Zondag, 20 februari 2022 om 18:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:13

Barcelona heeft zondag een knappe en overtuigende overwinning geboekt bij Valencia. De manschappen van Xavi profiteerden vooral van een ijzersterke eerste helft, waarin los Ché op 0-3 achterstand werden gezet. De mooiste treffer kwam op naam van Frenkie de Jong, het eindstation in een heerlijke aanval na viermaal één keer raken. Invaller Pedri bracht de zege thuis door de 1-4 van afstand binnen te knallen. Barça stijgt naar plek vier en heeft bovendien nog een duel tegoed op nummer vijf Atlético Madrid; Valencia blijft twaalfde.

Xavi voerde de nodige wijzingen door, bijvoorbeeld door schorsingen van Gerard Piqué en Daniel Alves. Sergiño Dest speelde als rechtsback, Sergio Busquets kwam op het middenveld terug, terwijl Pedri verrassend op de bank begon. Frenkie de Jong behield zijn basisplaats en vond een voorhoede voor zich bestaande uit Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang en Ousmane Dembélé. Valencia moest Jasper Cillessen nog altijd missen door een kuitblessure: Giorgi Mamardashvili stond dus in het doel.

De zinderende eerste helft stond na een wat tam begin bol van hoogtepunten. In de 23ste minuut werd Aubameyang gelanceerd door een perfecte dieptebal van Jordi Alba, waarna de spits aannam en onberispelijk de kruising raakte: 0-1. Nog mooier was negen minuten later de aanval die leidde tot de intikker van Frenkie de Jong, die kon profiteren van een lage voorzet van Ousmane Dembélé.

Barcelona ging door en maakte zeven minuten voor rust 0-3 via Aubameyang, die een makkelijke intikker geboden kreeg dankzij een scherpe lage voorzet van Gavi. Carlos Soler dacht Valencia drie minuten later aan een aansluitingstreffer te helpen met een heerlijke halve omhaal, maar de treffer werd na een VAR-ingreep afgekeurd. De bal bleek in aanloop nét over de lijn te zijn geweest, zo oordeelde scheidsrechter Carlos del Cerro althans.

Golazooo ?? Pedri pegelt via Aubameyang raakt en lijkt de wedstrijd definitief in het slot te gooien ??#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaBarça #MOTD pic.twitter.com/lqjJTz1y9W — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 20, 2022

Valencia bleef er in geloven en Soler maakte in de 53ste minuut alsnog de 1-3. De spits kopte sterk binnen na een goede voorzet van Bryan Gil, die alle ruimte kreeg van Dest. Soler verzuimde vervolgens om ook de 2-3 binnen te schieten, waarna Barça het aan de overzijde afmaakte. Pedri, die koud in het veld stond op de plek van Frenkie de Jong, vuurde van 23 meter een krachtig schot af. Dat ging via de arm van de wegduikende Aubameyang binnen: 1-4. Laatstgenoemde had zelf ook nog kunnen scoren in de slotfase, maar kreeg de bal niet voorbij de alert reagerende Mamardashvili.