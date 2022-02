Gedachten gaan terug naar PSV - Ajax bij curieus doelpunt Valencia

Zondag, 20 februari 2022 om 17:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:30

Bij Valencia - Barcelona heeft zich zondagmiddag een identieke situatie voorgedaan als enkele weken geleden bij PSV - Ajax. Bij de topper in de Eredivisie werd op 23 januari een omstreden doelpunt van Noussair Mazraoui goedgekeurd terwijl in diezelfde aanval de bal ogenschijnlijk over de zijlijn leek. Hetzelfde overkwam Valencia, alleen werd de treffer ditmaal afgekeurd. Carlos Soler dacht op slag van rust voor de 1-3 aan te tekenen, maar zag zijn treffer na tussenkomst van de VAR worden geannuleerd.

Barcelona speelde een prima eerste helft op bezoek bij Valencia en kwam op een 0-3 voorsprong, maar moest op slag van rust wel een tegentreffer incasseren. Na een voorzet vanaf de linkerkant van het veld van Bryan Gil dacht Soler op fraaie wijze voor de aansluitingstreffer te tekenen met een halve omhaal. Scheidsrechter Carlos del Cerro Grande keurde de treffer goed, maar werd door de VAR naar het scherm geroepen nadat in dezelfde aanval een bal ogenschijnlijk de zijlijn had gepasseerd. Del Cerro Grande kwam terug op zijn beslissing en keurde de treffer af.

Overduidelijk over de zijlijn! ?? Valencia dacht terug in het duel te komen, maar 1-3 = anulado ? De Spaanse VAR ziet de bal over de zijlijn gaan en dus gaat dit feest niet door (overeenkomsten met eerdere gebeurtenissen berusten op toeval)#ZiggoSport #MOTD #ValenciaBarça pic.twitter.com/px5vEF7nW5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 20, 2022

Vier weken geleden werd de treffer van Mazraoui wel goedgekeurd. In aanloop naar de fraaie goal van de rechtsback van Ajax leek de bal ook de zijlijn te hebben gepasseerd bij een actie van Daley Blind. Scheidsrechter Danny Makkelie liet doorspelen en keurde de treffer van Mazraoui goed, waarna een publiek debat ontstond. Volgens velen had Makkelie ook naar het scherm geroepen moeten worden door VAR Rob Dieperink.