Lewandowski stelt orde op zaken na schrikbarende start van Bayern

Zondag, 20 februari 2022 om 17:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:45

Bayern München heeft zich zondag weten te herpakken na twee wedstrijden zonder overwinning. De ploeg van Julian Nagelsmann begon tegen hekkensluiter Greuther Fürth dramatisch en kwam ook op achterstand, maar stelde na rust ruimschoots orde op zaken: 4-1. Robert Lewandowski maakte er twee en voerde zijn aantal in de Bundesliga op tot liefst 28. Bayern zet Borussia Dortmund, dat nog speelt, op elf punten achterstand.

Nick Viergever, die in tegenstelling tot Jetro Willems in de basis begon bij Greuther Fürth, wist zich direct te onderscheiden, door met een prachtige tackle Leroy Sané de doorgang te beletten. Bayern speelde voor rust op een laag tempo en kon de bezoekers nauwelijks verontrusten. Jamie Leweling had Greuther zelfs op voorsprong kunnen zetten, maar miste een-op-een met Sven Ulreich, die de geblesseerde Manuel Neuer al enkele weken vervangt.

Een vrije trap van Branimir Hrgota, die afketste op de Bayern-muur, bracht Greuther in de absolute slotfase van de eerste helft alsnog aan de leiding: 0-1. De getergde thuisploeg deed meteen na rust wat terug via Robert Lewandowski. De Pool kon op de doellijn binnenlopen, nadat Serge Gnabry vanaf de achterlijn voorzette en Eric Maxim Choupo-Moting verlengde: 1-1. Na een uur spelen volgde de 2-1 uit een eigen treffer van Sebastian Griesbeck, die een scherpe voorzet van Thomas Müller onfortuinlijk in eigen doel liep.

Bayern kwam goed weg bij gevaarlijke schoten van Max Christiansen (rakelings naast) en Marco Meyerhofer (op de paal) en maakte het tien minuten voor tijd af via Lewandowski. De spits won knap het kopduel en kon zo een voorzet van Niklas Süle afronden: 3-1. Choupo-Moting wist in blessuretijd de eindstand van 4-1 op het bord te zetten door binnen te tikken uit een lage voorzet van Gnabry.