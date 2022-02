Manchester United overleeft twee knotsgekke minuten en wint alsnog

Zondag, 20 februari 2022 om 17:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:20

Manchester United heeft zondag in een spectaculair en boeiend duel afgerekend met de lokale rivaal Leeds United: 2-4. De bezoekers koesterden een comfortabele 0-2 voorsprong, die in twee knotsgekke minuten na rust als sneeuw voor de zon verdween. Fred en Anthony Elanga waren in de slotfase de helden van the Red Devils, die de felbegeerde vierde plaats in de Premier League hierdoor verstevigen. Concurrent en nummer zes Arsenal heeft echter nog wel drie wedstrijden tegoed, waardoor alles nog mogelijk is in de race om een Champions League-ticket.

Ook in Engeland is het slecht weer vanwege de storm Eunice, maar daar liet Manchester United zich niet door afleiden in de eerste helft op Elland Road. Het elftal van manager Ralf Rangnick nam de leiding na een halfuur spelen. Een indraaiende hoekschop van Luke Shaw werd op de vijfmeterlijn binnengekopt door Harry Maguire: 0-1. De mee opgekomen centrumverdediger liet de fans van Leeds daarna even duidelijk weten dat hij had gescoord, terwijl zijn ploeggenoten hem feliciteerden. Terwijl de blessuretijd al liep verdubbelde Manchester United de voorsprong. Na een vlotte counter legde Jadon Sancho de bal panklaar neer voor Bruno Fernandes, die van dichtbij raak kopte: 0-2. De winst leek voor het grijpen halverwege, maar na rust veranderde in een kort tijdsbestek een hoop in Leeds.

Harry Maguire met de goal?? Na ruim een half uur spelen kopt Maguire uit een corner van Shaw in het net: 1-0 voor Man United

In de 53ste minuut vloog een voorzet van Rodrigo vanaf links over de Gea het doel van Manchester United in, wat zorgde voor een spectaculaire comeback van Leeds. Slechts een minuut later namelijk leed Fernandes op eigen helft balverlies, al leek de Portugees daarbij geblesseerd te raken. Er werd echter niet gefloten voor een overtreding. Daniel James snelde het strafschopgebied in en zijn lage voorzet werd bij de tweede paal binnengetikt door Raphinha: 2-2. Elland Road ontplofte en Manchester United leek te wankelen na een goede start van de beladen derby.

In de slotfase stelde de formatie van Rangnick alsnog orde op zaken. Fred speelde in minuut 70 Sancho aan, om vervolgens zelf door te lopen het strafschopgebied van Leeds in. De middenvelder kreeg de bal mee en schoot met links onberispelijk raak met een keiharde knal: 2-3. Met nog twee minuten op de klok maakte Manchester United aan alle spanning een einde. Anthony Elanga, onlangs nog de schlemiel in de strafschoppenserie tegen Middlesbrough in de FA Cup, scoorde op aangeven van Fernandes: 2-4. Belangrijke punten voor de bezoekende ploeg in aanloop naar het eerste duel met Atlético Madrid van woensdag in de achtste finale van de Champions League.

Het gaat helemaal mis voor United! Een verdwaalde voorzet van Rodrigo verdwijnt achter De Gea en meteen daarna slaat Raphinha toe. Het staat opeens 2-2