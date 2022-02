Alireza Jahanbakhsh legt criticasters zwijgen op bij winnend Feyenoord

Feyenoord heeft zondag voor de vierde keer op rij gewonnen in de Eredivisie. In de eigen Kuip werd na een stroeve start redelijk eenvoudig afgerekend met SC Cambuur: 3-1. Luis Sinisterra bracht de Rotterdammers in de eerste helft terug in de wedstrijd met een fantastische knal van afstand in de rechterbovenhoek. De vleugelaanvaller tekende voor de gelijkmaker nadat Gernot Trauner opzichtig in de fout was gegaan bij de openingstreffer van Cambuur. Orkun Kökçü scoorde ook weer en de middenvelder staat nu op vijf competitiedoelpunten in 2022. De soms bekritiseerde Alireza Jahanbakhsh scoorde na rust met een fabelachtig schot in de linkerkruising.

Trauner schatte in de zeventiende minuut een bal die door het natte veld doorgleed verkeerd in, waardoor Tom Boere in balbezit kon komen. De Oostenrijkse verdediger durfde geen risico's in zijn eigen strafschopgebied en de Cambuur-spits profiteerde optimaal van deze situatie. Hij trok naar binnen vanaf links en knalde de bal in de verre hoek achter doelman Justin Bijlow: 0-1. De euforie aan de kant van Cambuur was echter van korte duur. Zeven minuten later controleerde Sinisterra de bal op fraaie wijze net buiten het strafschopgebied. De buitenspeler draaide richting het doel en knalde de bal vervolgens op een fantastische manier in de rechterbovenhoek: 1-1. De Kuip vierde voor het eerst een feestje in de zeer natte omstandigheden.

In de minuten die volgden golfde het spel op en neer, met in de persoon van Patrick Joosten ook een kans voor Cambuur. De bal kwam uiteindelijk in de handen van Bijlow terecht. Met nog acht minuten te gaan voor rust werd Bryan Linssen in stelling gebracht door Jahanbakhsh, maar de kleine aanvaller kon doelman Sonny Stevens van dichtbij niet verschalken. Een minuut later kreeg Tyrell Malacia geel voor een harde charge op Issa Kallon. In de slotminuut vertolkte Kökçü andermaal een heldenrol voor Feyenoord met een van richting veranderd schot dat in het doel verdween: 2-1. Het was alweer het vijfde doelpunt van de Turkse middenvelder in de laatste vier wedstrijden.

In de tweede helft had Feyenoord niet veel meer te duchten van het aanvallend redelijk machteloze Cambuur. In de 50ste minuut legde Jahanbakhsh, die toch regelmatig te maken krijgt met kritiek, zijn criticasters voor even het zwijgen op. De vleugelaanvaller trok vanaf rechts naar binnen, om vervolgens de bal via onderkant lat in de linkerbovenhoek te laten verdwijnen: 3-1. De Iraniër schreeuwde het uit van blijdschap na zijn huzarenstukje en De Kuip vierde andermaal feest. Er was luttele minuten later tegenslag voor Feyenoord, daar Fredrik Aursnes geel kreeg voor een handsbal en daardoor geschorst is voor het belangrijke duel met AZ van volgende week zondag.

Na 65 minuten ging de uitblinkende Jahanbakhsh onder luid applaus naar de kant, met Patrik Wälemark als diens vervanger in de voorhoede van Feyenoord. Twee minuten na de entree van de Zweed kopte Sinisterra een voorzet van Kökçü tegen de paal. Diezelfde Kökçü knalde de bal in de 74ste minuut maar net naast. Wälemark had bijna zijn eerste assist voor Feyenoord te pakken, maar Sinisterra werd op tijd gestuit door de alerte Stevens. Kort daarvoor waren Jens Toornstra en Jorrit Hendrix in het veld gekomen voor de moegestreden Linssen en Kökçü. In de 88ste minuut maakte winteraanwinst Cole Bassett zijn debuut voor Feyenoord als vervanger van Guus Til. Wälemark slalomde in de slotminuut door de verdediging van Cambuur, om vervolgens op Stevens te stuiten. De invaller knalde de bal in minuut 92 nog hard in de handen van de Cambuur-keeper.

Na de 0-1 nederlaag tegen Vitesse van half januari is dit alweer de vierde competitieoverwinning op rij van Feyenoord. De formatie van trainer Arne Slot stijgt naar de tweede plaats in de Eredivisie, met 51 punten uit 23 duels. De achterstand op koploper Ajax bedraagt dus weer zes punten. PSV kan de tweede plek heroveren bij winst op eigen veld tegen sc Heerenveen. Bij drie punten in het Philips Stadion komt men op 52 punten uit 23 speelronden.

Luis Sinisterra scoorde net als Alireza Jahanbakhsh op schitterende wijze.