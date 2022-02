Koundé verliest wéér zijn beheersing: Sevilla brengt Real Madrid in zetel

Zondag, 20 februari 2022 om 15:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:04

Sevilla is Real Madrid zondagmiddag verder uit het oog verloren. De ploeg van Julen Lopetegui kwam op bezoek bij Espanyol zwak voor de dag en mocht gezien de kansenverhouding tevreden zijn met 1-1. Jules Koundé bracht Sevilla in de problemen door een nieuwe rode kaart. De verdediger liet zich provoceren, net als eerder tegen Barcelona, toen hij een bal gooide naar Jordi Alba. Sevilla verloor acht punten in vijf duels en heeft nu een achterstand van zes punten op koploper Real.

Karim Rekik raakte donderdag geblesseerd tegen Dinamo Zagreb (3-1) en was er niet bij aan de zijde van Sevilla. De Andalusiërs kenden een moeilijke openingsfase, waarin Espanyol een stugge tegenstander bleek. Tonny Vilhena, die wederom begon als linkermiddenvelder bij de thuisploeg, kreeg in de rebound de eerste goede mogelijkheid, nadat Yassine Bounou een schot van Raúl de Tomás kon keren. Vilhena kon echter niet scoren.

Rood voor Kounde! ?? Nu wordt het helemaal nog even billen knijpen voor Sevilla! ??#ZiggoSport #LaLiga #EspanyolSevilla pic.twitter.com/LJvckmVl2f — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 20, 2022

Een heerlijke voorbereidende actie van Papu Gómez leverde Sevilla na ruim een half uur de voorsprong op. De Argentijn dribbelde voorbij twee tegenstanders en legde perfect voor bij de tweede paal, waar Rafa Mir kon binnenlopen: 0-1. Espanyol maakte vijf minuten na rust de verdiende gelijkmaker via Sergi Darder, die vrij kon binnenkoppen uit een voorzet van Óscar Gil: 1-1.

Sevilla moest een kwartier voor tijd verder met tien man, nadat Jules Koundé zich liet provoceren door Javi Puado en rood zag. De verdediger sloeg met de bal aan de voet twee keer achterwaarts richting Puado, die hem vasthield. De Tomás kwam na een gevaarlijke dribbel in het strafschopgebied dicht bij de winnende voor Espanyol, maar Diego Carlos kon het schot van de spits op het allerlaatste moment blokken. Sevilla-invaller Youssef En Nesyri miste in blessuretijd een megakans een-op-een met Diego López, maar een treffer had sowieso niet geteld vanwege buitenspel.