Xavi husselt elftal weer: Busquets en Dembélé komen erin, Pedri eruit

Zondag, 20 februari 2022 om 15:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:25

Xavi maakt de opstelling bekend waarmee Barcelona aantreedt op bezoek bij Valencia. De trainer brengt onder meer Sergiño Dest, Ousmane Dembélé en Sergio Busquets in zijn elftal, ook omdat de Catalanen kampen met diverse blessures en schorsingen. Opvallend is dat Pedri op de bank zit. De aftrap is om 16.15 uur in Mestalla.

Barcelona moet het vanwege blessures stellen zonder Samuel Umtiti, Lenglet, Sergi Roberto, Ansu Fati en Memphis Depay. Bovendien zijn Daniel Alves en Gerard Piqué geschorst. Dest neemt de rechtsbackpositie over van Alves, terwijl Ronald Araújo speelt op de plek van Piqué. Frenkie de Jong behoudt zijn plek en speelt nu naast Busquets, die tegen Napoli (1-1) op de bank begon. Gavi is de meest vooruitgeschoven middenvelder, hetgeen ten koste gaat van Nico González.

Luuk de Jong moet het opnieuw doen met een mogelijke rol als pinchhitter, want Pierre-Emerick Aubameyang staat opnieuw in de spits. Adama Troaré verliest zijn plek op rechtsbuiten aan Ferran Torres. Verder komt Ousmane Dembélé na zijn ijzersterke invalbeurt tegen Napoli in het elftal als linkerspits. Een andere mogelijkheid is dat Ferran in de punt speelt, Aubameyang op links en Dembélé als rechteraanvaller.

Jasper Cillessen is nog altijd geblesseerd, waardoor Giorgi Mamardashvili onder de lat staat bij Valencia. Mamardashvili won begin februari de concurrentiestrijd van Jaume Domènech, die aanvankelijk de stand-in voor Cillessen was. Valencia is dramatisch in vorm en wist de laatste zes competitiewedstrijden niet in winst om te zetten. Daarmee zijn los Ché afgedaald tot de twaalfde plek in LaLiga en is een Europees ticket uit zicht geraakt. Barcelona staat zesde, maar heeft enkele duels tegoed ten opzichte van de concurrentie.

Opstelling Valencia: Mamardashvili, Foulquier, Diakhaby, Alderete, Gayà; Guillamón, Soler, Bryan Gil, Moriba; Guedes, Duro.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, García, Alba; Busquets, Frenkie, Gavi; Ferran, Aubameyang, Dembelé.