Man in vorm Justin Kluivert opnieuw goud waard voor OGC Nice

Zondag, 20 februari 2022 om 14:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:55

Justin Kluivert heeft OGC Nice voor de tweede keer in elf dagen bij de hand genomen. De linkeraanvaller maakte tegen Angers het enige doelpunt (1-0) en viel sowieso op met zijn goede spel. Kluivert werd van een prachtige assist weerhouden door minimaal buitenspel van de doelpuntenmaker, maar het deerde Nice uiteindelijk niet. De ploeg van Christophe Galtier blijft dankzij de zege stevig op de derde plek in de Ligue 1.

Naast Kluivert, die ook al de bekerwedstrijd tegen Olympique Marseille (4-1 zege) besliste met twee assists en een goal, begon er met Pablo Rosario nog een Nederlander in de basis. De voormalig PSV'er herwon zijn basisplek na een invalbeurt tegen Olympique Lyon (2-0 verlies). Ook Kasper Dolberg keerde terug in de startopstelling, nadat de ex-Ajacied drie duels miste vanwege een coronabesmetting. Kluivert begon aan de wedstrijd met een goede actie op de linkerflank, maar bereikte met zijn voorzet geen ploeggenoot.

Kluivert tikt de bal handig onder Petkovic door: 1-0.

In de negentiende minuut kon Kluivert het helemaal alleen afmaken. De aanvaller werd perfect in de diepte bediend door Melvin Bard en tikte de bal uiterst koelbloedig onder de ver uitgekomen doelman Danijel Petkovic door: 1-0. Nice was oppermachtig en Dolberg had na een uur spelen moeten scoren, maar de spits kon de koppass van Dante bij de tweede paal niet controleren.

Kluivert legde even later een vrije trap perfect op het hoofd bij Andy Delort, die zijn doelpunt afgekeurd zag worden vanwege buitenspel. Delort kon dat een minuut later herstellen, maar mikte zijn stift over Petkovic rakelings naast het doel. Angers probeerde het nog met een afstandsschot van Sofiane Boufal, dat over het doel getikt kon worden door Walter Benítez