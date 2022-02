Schmidt houdt Zahavi op de bank bij PSV in clash met Heerenveen

Zondag, 20 februari 2022

Roger Schmidt heeft de opstelling bekendgemaakt van PSV voor de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen van zondagmiddag. Bij de thuisspelende ploeg is er in de punt van de spits geen plaats voor Eran Zahavi. Mario Götze gaat kort achter de voorhoede van de nummer twee in de Eredivisie opereren. Voor Joey Veerman is het een pikant duel gezien zijn recente overstap van Heerenveen naar PSV. In het Philips Stadion klinkt het eerste fluitsignaal om 16.45 uur.

Schmidt geeft Zahavi waarschijnlijk rust met het oog op het tweede duel met Maccabi Tel Aviv van donderdag in tussenronde van de Conference League. De spits begint op de bank. Ibrahim Sangaré en Olivier Boscagli waren geschorst voor de eerste ontmoeting met de club uit Israël, maar keren nu dus terug in de basisopstelling. Veerman maakte in de winterse transferperiode de overstap van Heerenveen naar PSV en de middenvelder lijkt steeds meer een vaste waarde te worden op de middenlinie van het elftal van Schmidt. Het lijkt erop dat hij zondag een aanvallende rol zal moeten vervullen. Verder treedt PSV aan met vertrouwde namen in de thuiswedstrijd tegen de Friezen.

PSV komt bij winst op Heerenveen op vijf punten van koploper Ajax, dat zaterdagavond met 0-1 won van Willem II. Eerder dit seizoen hield de formatie van Schmidt een punt (1-1) over aan het bezoek aan het Abe Lenstra Stadion. Vinícius opende nog wel de score in de dertiende minuut. Met nog zeventien minuten op de klok trok Rami Al Hajj de stand gelijk namens de Friezen. Heerenveen verloor de laatste vijf duels in de Eredivisie en in 2022 werd nog geen enkele keer gewonnen door de opponent van PSV.

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Boscagli, Max, Mauro Junior; Gutiérrez, Sangaré, Veerman; Götze; Madueke, Gakpo.

Opstelling sc Heerenveen: Mulder; Van Ewijk, Van Beek, Dresevic, Woudenberg; Madsen, Haye, De Jong, Halilovic; Van Hooijdonk, Sarr.