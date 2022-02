PEC Zwolle blijft ongeslagen in 2022 door doelpunt in minuut 94

Zondag, 20 februari 2022 om 14:12 • Rian Rosendaal

FC Groningen heeft een overwinning op PEC Zwolle in extremis door de handen laten glippen. De ploeg van trainer Danny Buijs leek op een regenachtige en winderige zondagmiddag met 0-1 van hekkensluiter PEC Zwolle te gaan winnen, maar in blessuretijd ontpopte verdediger Yuta Nakayama zich met een kopbal tot held van Zwolle: 1-1. Laros Duarte tekende op schitterende wijze voor zijn eerste doelpunt in het shirt van de Trots van het Noorden. De middenvelder liet PEC-doelman Kostas Lamprou volstrekt kansloos met een schitterende vrije trap in de kruising in de eerste helft. Het was echter niet voldoende voor de volle buit voor Groningen.

Voor PEC staat de teller in 2022 nu op elf punten in vijf competitieduels, met drie zeges en twee gelijke spelen. De degradatiekandidaat begon ook fel aan de ontmoeting met Groningen in het zeer natte Zwolle. Een schot van Pelle Clement werd gekraakt in derde minuut en na ruim een kwartier spelen wist Eliano Reijnders na een slimme loopactie Oussama Darfalou net niet te bereiken. Aan de andere kant kon Lamprou in de 34ste minuut maar net voorkomen dat Paulos Abraham de score zou openen namens de bezoekers.

Laros Duarte met zijn eerste voor @fcgroningen, en hoe! ???? pic.twitter.com/AxtLsnAW1Q — ESPN NL (@ESPNnl) February 20, 2022

In de 36ste minuut moest Lamprou alsnog de gang naar het net maken. Duarte krulde de bal op fantastische wijze over de muur van PEC in de linkerkruising. De ervaren doelman van Griekenland kon niets doen aan het huzarenstukje van de Groningen-middenvelder, die eindelijk van de nul af is qua doelpunten. PEC was niet bij machte om de stand gelijk te trekken in het restant van de eerste helft. Groningen raakte in de slotminuut via linksback Bjorn Meier nog de paal. Daishawn Redan had de thuisploeg twee minuten na rust op 1-1 kunnen en wellicht wel moeten brengen. In zeer kansrijke positie werd de aanvaller echter gestuit door de alerte Peter Leeuwenburgh, waardoor er slechts een hoekschop overbleef voor PEC.

Zes minuten na de hervatting leek Michael de Leeuw Groningen op 0-2 te brengen. Het doelpunt van de bezoekers werd kort daarna afgekeurd vanwege een overtreding van Jörgen Strand Larsen in de aanloop naar de treffer. PEC kon hierdoor blijven hopen op een positief resultaat op eigen veld. Met nog veertien minuten op de klok kon Redan zijn eerdere misser goedmaken. Alleen voor de sterk spelende Leeuwenburgh faalde de PEC-aanvaller opnieuw en ook in de rebound bleef de gelijkmaker uit. Met nog ongeveer vijf minuten op de klok eindigde een fraaie omhaal van Strand Larsen in het strafschopgebied van PEC op de paal. De hulpeloze Lamprou maakte terecht een opgeluchte indruk.

Laros Duarte was uiteindelijk toch niet de matchwinner van FC Groningen.

In de slotfase was er nog een opstootje tussen spelers van zowel PEC als Groningen. Arbiter Jeroen Manschot deelde uiteindelijk kaarten uit aan Strand Larsen en de ingevallen Mustafa Saymak. In de slotminuut verdween een niet al te beste vrije trap van Bart van Hintum nog in de muur van PEC, dat een thuisnederlaag uiteindelijk toch nog wist af te wenden in de zes minuten aan blessuretijd. In de toegevoegde tijd zag Saymake een vrije trap van heel ver nog op de paal belanden naast de kansloze Leeuwenburgh. De bal rolde vervolgens voor de doellijn langs en kon worden weggewerkt. In de hoekschop die volgde kopte de mee opgekomen Nakayama raak via de onderkant van de lat. De vreugde bij de spelers en fans van PEC was dan ook zeer groot. De Zwollenaren staan met zeventien punten gelijk met nummer zeventien Sparta Rotterdam, dat vanwege storm Eunice niet in actie kwam vrijdag tegen Fortuna Sittard.