‘Premier League-club keert na drie jaar terug voor Ajax-middenvelder’

Zondag, 20 februari 2022 om 13:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:21

Edson Álvarez staat wederom in de belangstelling van Crystal Palace, zo weet The Sun zondag te onthullen. Manager Patrick Vieira zoekt voor volgend seizoen een speler die als een soort machinekamer kan opereren op het middenveld van de Zuid-Londense club. Het is de tweede keer overigens dat Palace uitkomt bij Álvarez. De Mexicaanse middenvelder was in 2019 ook al op de radar verschenen van the Eagles, maar destijds koos hij voor de overstap van Club América richting Ajax.

Álvarez, al enige tijd een vaste waarde op het middenveld van Ajax, werd in een eerder stadium ook genoemd als mogelijke aanwinst van West Ham United. The Sun verzekert zondag dat Palace over de financiële middelen beschikt om zaken te doen met de Mexicaan, die in de Johan Cruijff ArenA vastligt tot medio 2025. Er is echter nog geen contact geweest met zijn zaakwaarnemers of Ajax en het is ook nog onduidelijk welke minimale vraagprijs de koploper in de Eredivisie hanteert voor de 24-jarige Álvarez. Bovengenoemde Engelse krant verwacht dat Ajax minimaal 25 miljoen euro zal vragen voor de 52-voudig international van Mexico.

Edson Álvarez wordt net als in 2019 in verband gebracht met Crystal Palace.

Palace, dat zaterdag met 0-1 verloor van Chelsea dankzij een laat doelpunt van Hakim Ziyech, wil enkele vooral oudere spelers verkopen, om zo budget vrij te maken voor de komst van Álvarez. Met name spelers die over een aflopend contract beschikken staan op de nominatie om Selhurst Park na afloop van dit seizoen te verlaten. Vieira denkt daarnaast ook aan het binnenhalen van Brennan Johnson, een pas negentienjarige aanvallende middenvelder die furore maakt bij Nottingham Forest. Palace lijkt minimaal zeventien miljoen euro te moeten betalen voor de international van Wales, die ook op de voet wordt gevolgd door Brentford.

De aan Palace gelinkt Álvarez vormt bij Ajax de laatste weken een middenveld met Davy Klaassen en Steven Berghuis, waardoor Ryan Gravenberch genoegen moet nemen met een rol als reserve. De Mexicaanse controleur kwam sinds zijn komst naar Ajax medio 2019 tot 89 wedstrijden (6 doelpunten en 3 assists) in alle competities. Ten Hag loofde vorige week na de 5-0 zege op FC Twente indirect ook de verdedigende kwaliteiten van Álvarez, nadat er ook complimenten waren gegeven aan Jurriën Timber en Lisandro Martínez. "Ze doen het buitengewoon goed, dat is helder. Ze houden nu weer de nul. Dat doen ze niet alleen, want daarvoor staat ook Álvarez. We verdedigen met zijn elven. Er wordt ontzettend veel arbeid in onze defensieve acties gelegd, in de pressing en in de organisatie. Iedereen weet wat hij moet doen", werd de Ajax-coach geciteerd door onder meer Het Parool.