Piqué trolt ‘oude’ Casillas om foto: ‘Alsof je door een trein bent aangereden!'

Zondag, 20 februari 2022 om 13:09 • Mart van Mourik • Laatste update: 13:12

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Gerard Piqué heeft met een knipoog gereageerd op een nieuwe Instagram-foto van Iker Casillas. De oud-doelman plaatste zaterdag een selfie, poserend in het dorp Navalacruz. “Het platteland is te gek, gezegende rust”, schreef hij onder de foto. Al snel werd er knipogend gereageerd door bekenden van de veertigjarige Casillas, die met name reacties krijgt over zijn ‘verouderde’ uitstraling. “Het lijkt net alsof je door een trein bent aangereden”, zo luidt de comment van Piqué. “Shit, de filter die je ouder maakt gebruikt niemand meer”, reageert Borja Fernández, oud-ploeggenoot bij Real Madrid.