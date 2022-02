Arne Slot maakt opstelling bekend voor thuisduel met SC Cambuur

Zondag, 20 februari 2022 om 13:11 • Chris Meijer • Laatste update: 13:22

Feyenoord heeft de opstelling voor de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur bekendgemaakt. Arne Slot heeft zijn favoriete basiself gevonden en houdt vast aan de spelers die ook de afgelopen twee wedstrijden in de basis begonnen. Er wordt om 14.30 uur afgetrapt in De Kuip.

Slot verkiest Lutsharel Geertruida dus wederom boven Marcus Holmgren Pedersen wat betreft de rechtsbackpositie van Feyenoord. De bezoekers uit Rotterdam treden verder met de vertrouwde namen aan in Waalwijk. Veel ogen zullen weer gericht zijn op Orkun Kökcü, de laatste weken de grote gangmaker op het middenveld van Feyenoord samen met Fredrik Aursnes, waardoor Jens Toornstra op de reservebank blijft.

Cyriel Dessers en Reiss Nelson zijn zondagmiddag niet van de partij bij het duel met Cambuur, zo kondigde Slot al aan tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag. Zij raakten afgelopen week geblesseerd rond het met 5-1 verloren oefenduel met Anderlecht, waarin Feyenoord overigens aantrad met jeugdspelers en de tweede keuze. “Nelson viel al af voorafgaand aan de wedstrijd tijdens de laatste training”, zei Slot. “Dessers viel tijdens de wedstrijd geblesseerd uit. Ik verwacht van beiden niet dat ze zondag aanwezig zullen zijn.”

Feyenoord moet tegen Cambuur zijn vierde zege op rij boeken om AZ op een achterstand van zes punten te houden. De ploeg van trainer Henk de Jong won in 2022 nog niet. De eerdere ontmoeting dit seizoen tussen Cambuur en Feyenoord in Leeuwarden eindigde in een 2-3 overwinning voor de Rotterdammers.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökcü; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.