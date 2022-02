Zian Flemming noemt twee Nederlandse topclubs waar hij zichzelf ziet spelen

Zondag, 20 februari 2022 om 12:09

Zian Flemming zou wel in de rol van Dani de Wit bij AZ of Guus Til bij Feyenoord willen spelen. De 23-jarige aanvallende middenvelder van Fortuna Sittard denkt zelf dat hij een dergelijke stap zou aankunnen. Ook Mario Been, Henk Fraser en Hans Kraay junior achten Flemming in het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN klaar voor een volgende stap binnen de Eredivisie.

Been vraagt of Flemming een club in Nederland ziet waarvan hij ‘denkt dat hij daar zou kunnen renderen’. “Als ik in Nederland nu Feyenoord en AZ ziet en je mag op de positie spelen waar nu Guus Til en Dani de Wit spelen, dan is het voor mijn gevoel gewoon prijsschieten”, reageert Flemming. “Je hebt zoveel aanvallen in de box en krijgt zoveel kansen. Ik denk dat de manier van spelen me ook zou liggen. Het is lastig om te zeggen of het realistisch is, ik denk dat het zou kunnen.”

“Je mag het gerust zeggen. Ik heb het even opgezocht: 50 wedstrijden voor Fortuna en betrokken bij 27 goals. Dan haal je bij ploegen die hoger spelen minimaal hetzelfde rendement”, zo haakt Kraay in. Daar is Been het mee eens. “Hij moet toch gewoon in de subtop van Nederland kunnen spelen? Kom op, hij is nog hartstikke jong. Ik vind het een bepaald vluchtgedrag als een speler op die leeftijd naar het buitenland gaat. En dan vind ik ook dat een x aantal clubs zitten te slapen. We klagen erover dat jonge spelers te vroeg naar het buitenland gaan, maar dan moet je je ogen open doen en het talent van Zian Flemming erkennen en herkennen.”

“Als ik mijn carrière vanaf Fortuna had uitgestippeld, zou dat je ook zeggen dat je eerst naar de top of subtop van de Eredivisie zou gaan en daarna naar het buitenland”, erkent Flemming, die in de concrete belangstelling stond van Nottingham Forest, Millwall en Huddersfield Town. “Maar ja, als Fortuna een prijskaartje aan je hangt in Nederland gewoon niet betaald kan worden… Vorige zomer was dat vier miljoen euro, een halfjaar geleden was het drie miljoen euro met bonussen. Dan kan AZ of FC Utrecht opbellen, maar die schrikken zich rot en hangen meteen weer op.”

“Of ze moeten jouw talent herkennen, dan valt het wel mee. We geven bedragen uit aan buitenlanders waarvan ik soms denk: het zal wel. Maar Zian heeft heel veel talent en ik denk dat hij iedere subtopper beter zou maken”, benadrukt Been. Flemming vertelt dat Fortuna komende zomer wel meewerkt aan een transfer en Kraay noemt in de huidige markt FC Utrecht als mogelijke bestemming. Fraser: “Als je naar de markt en zijn kwaliteiten kijkt. Ik ben ervan overtuigd dat hij dat kan: Feyenoord, AZ, noem maar op. Honderd procent. Ik vind dat soort bedragen nu niet overdreven.”