Fraser vindt lengte Ajax-uitblinker geen obstakel voor rol bij Oranje

Zondag, 20 februari 2022 om 10:58 • Rian Rosendaal

Hans Kraay junior en Henk Fraser zijn zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie lovend over de ontwikkeling die Jurriën Timber doormaakt bij Ajax. De centrale verdediger vormt al enige tijd een ijzersterk duo achterin met Lisandro Martínez en tegen Willem II (0-1) werd andermaal de 'nul' gehouden door de koploper in de Eredivisie. Fraser denkt dat Timber op termijn kan concurreren met spelers als Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij wat betreft de centrale posities in het Nederlands elftal.

"Ik vind Timber echt fantastisch", is Fraser complimenteus bij ESPN. "Je zou het over zijn lengte kunnen hebben (1.82 meter, red.), want jullie gaven net over zijn lengte aan. Maar in Nederland is dat totaal geen probleem. Kijk, ik weet niet hoe het zit. Dat gaan we hopelijk dadelijk op het WK zien, tegen fysiek echt grote mannen. Maar hij is heel slim, dus ook daar maak ik me eerlijk gezegd geen zorgen over." Tafelgenoot Mario Been vraagt vervolgens aan Fraser of Timber, met zes interlands achter zijn naam, klaar is voor een centrale positie bij Oranje, met iemand als De Ligt, De Vrij of Virgil van Dijk naast hem.

"Ja, ik vind van wel juist", zo geeft de trainer van Sparta Rotterdam aan. "Omdat hij zo comfortabel aan de bal is. Maar ook verdedigend is hij zo slim. Zijn lichaam is ook heel krachtig. Ik maak me daar totaal geen zorgen over." Kraay junior is ook een fan van Timber en de analist annex verslaggever is sowieso zeer onder de indruk van de verdediging van Ajax dit seizoen. "Ik heb Ajax heel veel mogen doen dit seizoen en als verdediger ga je ook een beetje kijken. Wat je normaliter hebt is dat als de rechtsback naar voren gaat, dan blijft je linksback. En als je linksback gaat, dan blijft de rechtsback om een beetje rugdekking te geven."

"Maar bij Ajax vindt Erik ten Hag het prima als ze allebei gaan. Maar dat betekent wel dat als ze allebei gaan, dat Timber en Martínez met zijn tweetjes over een breedte van 68 meter spelen", gaat Kraay junior verder. "En dan zo weinig weggeven, mekaar zo goed ondersteunen en zo goed rugdekking geven, waar je af en toe nog wel de hulp hebt van Edson Álvarez. De backs zijn heel vaak weg. Dat is echt ongelooflijk knap."