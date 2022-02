Mario Been tipt Eredivisie-uitblinker bij Feyenoord: ‘Hij was ongelofelijk’

Zondag, 20 februari 2022 om 10:36 • Chris Meijer

Mario Been denkt dat Jens Odgaard niet zou misstaan bij Feyenoord. De analist zegt in het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN dat hij de 22-jarige aanvaller ‘ongelofelijk’ vond spelen in de wedstrijd tussen NEC en RKC Waalwijk (1-1). De Brabanders huren Odgaard dit seizoen van het Italiaanse Sassuolo.

“Odgaard was weer goed, hè?”, zo opent Hans Kraay junior in het praatprogramma. Odgaard liet zich in De Goffert een aantal keer zien met goede acties, al was hij uiteindelijk niet direct betrokken bij een doelpunt. “Odgaard was ongelofelijk”, oordeelt ook Been. “Deze jongen heeft een fantastische ontwikkeling doorgemaakt. Hij zet mensen voor het doel. Ik kan me voorstellen dat Joseph Oosting na afloop ontevreden was dat ze die wedstrijd niet gewonnen hebben, omdat ze mogelijkheden hebben gehad om die wedstrijd te winnen.”

“Ik vind hem echt een speler die in mijn optiek... Hij is van Sassuolo en al drie of vier keer uitgeleend geweest”, gaat Been verder. Odgaard werd door Internazionale op zijn achttiende weggehaald bij Lyngby BK. Sassuolo pikte hem een jaar later op in Milaan, maar de Deense aanvaller speelde daar tot dusver één duel in het eerste elftal. Odgaard is bij RKC nu bezig aan zijn vierde huurperiode, na eerder tijdelijk voor sc Heerenveen, FC Lugano en Pescara te hebben gespeeld.

“Straks zal hij een bepaalde keuze moeten maken. Maar in de de subtop, en daar noem ik ook Feyenoord bij, van Nederland zou hij zeker niet misstaan. Als Guus Til terug zou moeten, zou ik hem daar zeker durven neerzetten”, aldus Been. Odgaard - dit seizoen namens RKC voorlopig goed voor 10 doelpunten en 3 assists in 26 officiële wedstrijden - heeft bij Sassuolo voorlopig nog een contract tot medio 2023. Feyenoord huurt Guus Til dit seizoen van Spartak Moskou, zonder optie tot koop.