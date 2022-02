Ihattaren maakt indruk bij Jong Ajax: ‘Mama, ik had die man nog nooit gezien’

Amourricho van Axel Dongen staat aan de vooravond van zijn grote doorbraak bij Ajax. De zeventienjarige aanvaller debuteerde in december in het eerste tijdens het bekerduel met BVV Barendrecht (0-4) en vorige maand maakte hij als invaller tegen FC Utrecht (0-3) ook zijn eerste minuten in de Eredivisie. Ondanks de concrete belangstelling van meerdere internationale topclubs ligt zijn toekomst in Amsterdam. Chelsea, Bayern München en Borussia Dortmund kregen nul op het rekest toen Van Axel Dongen zestien jaar was.

“Amo wist gewoon dat hij bij Ajax wilde blijven. Zowel hijzelf als wij vonden het te vroeg om naar het buitenland te vertrekken”, vertelt zijn vader Otmar in een uitgebreid interview met Ajax Showtime. “Ik ben geen voorstander van vroeg naar het buitenland vertrekken. Uit de geschiedenis blijkt het: negen van de tien jongens komen op een gegeven moment terug en dan beland je bij PEC Zwolle of FC Groningen. We zijn van mening dat Amo zich bij Ajax het best kan ontwikkelen. Natuurlijk kun je je in het buitenland ook ontwikkelen, maar op Amo zijn leeftijd is het voor hem bij Ajax beter. Het was totaal geen moeilijke keuze. Die interesse maakt ons niet gek.”

De voetballerij is een harde wereld en daar heeft moeder Cherrel soms moeite mee. “Als je ziet wat mensen over spelers zeggen of schrijven, dan is het net alsof ze vergeten dat voetballers ook gewoon mensen met gevoelens zijn.” Ze noemt Mohamed Ihattaren als voorbeeld. “Hij is een jonge jongen die zijn vader heeft verloren, daar mag best wat meer rekening mee gehouden worden. Ze trainen soms samen bij Jong Ajax. Na één van de eerste trainingen was Ihattaren naar Amo toegekomen. Amo vertelde die avond aan mij: ‘Mama, ik had die man nog nooit gezien en hij kwam na de training naar me toe en zei: ‘Jongen ik ben trots op je, je doet het zo goed’. Dat is toch bijzonder?”

“Aan dit soort dingen zie je dat Ihattaren het in zich heeft. Hij kan zo goed voetballen, maar is de laatste tijd te hard aangepakt.” Clarence Seedorf is van jongs af aan een voorbeeld voor Van Axel Dongen, mede door zijn moeder. “Ik heb hem altijd gezegd dat hij een voorbeeld moest nemen aan Clarence Seedorf. Dat is iemand die stabiel is. Hij komt nooit in opspraak en is een relaxte man. Buiten het veld is hij rustig, netjes en beleefd, maar in het veld is het een beest. Seedorf is iemand waar Amo tegen opkijkt.”

Seedorf zocht na een bijzonder moment zelfs contact met de tiener van Ajax. “Omdat Amo zo tegen Seedorf opkijkt, was het heel bijzonder toen Amo na het winnen van de Abdelhak Nouri Trofee een bericht van Seedorf kreeg. Via Instagram stuurde hij Amo een berichtje waarin hij zei dat Amourricho het goed deed en dat hij zo door moest gaan”, vertelt vader Otmar. “Dat was écht een heugelijk moment. Amourricho vond dat heel mooi en het motiveert hem om door te gaan.”

Cherrel vertelt dat haar zoon goed op zijn plek is in de Ajax-selectie. “Ik kwam Amo een keer ophalen op De Toekomst en toen kwam Jurriën Timber naar me toe. Hij zei: ‘Uw zoon doet het zo goed!’ Dat Timber de moeite neemt om dat te komen vertellen zegt denk ik ook wel wat over hoe Amo in de groep ligt. Het is heel leuk om te horen, ik vind Timber echt geweldig. En als Timber het al moeilijk heeft om je te verdedigen, dan zegt dat ook wel wat, haha!”