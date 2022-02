Boadu laat zijn hart spreken na afscheid bij AZ: ‘Ach laat ik het gewoon zeggen’

Zondag, 20 februari 2022 om 07:08 • Laatste update: 07:24

Myron Boadu nam zaterdag, voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo, afscheid van de supporters van AZ. De aanvaller maakte afgelopen zomer een transfer naar AS Monaco. Voor Boadu, die afgelopen maand 21 jaar werd, was het persoonlijk geen afscheid maar ‘een tot ziens’, zo benadrukte hij in gesprek met ESPN en via zijn sociale media. “Ik hoop dat ik ooit terugkeer. Of trouwens, dat kan ik beter nog niet zeggen want ik wil geen valse beloftes doen. Ach laat ik het gewoon zeggen: ik hoop dat ik ooit terugkeer.”

Boadu gaf aan dat hij ‘het koude Nederland’ soms ook mist, al is hij is er in Monaco qua klimaat op vooruitgegaan. “Soms is het ook te warm om te trainen. Soms mis je dan de frisheid en de kou van Nederland.” De aanvaller heeft naar eigen zeggen ‘een leerzaam’ eerste half jaar achter de rug. “Ik had verwacht dat het wat makkelijker zou gaan dan het is gegaan. Het is voor mij heel leerzaam dat ik keihard moet werken om te laten hoe goed ik ben en hoeveel doelpunten ik kan maken.”

Myron Boadu wil het eigenlijk nog niet zeggen, maar doet het dan toch... ?? pic.twitter.com/3wGHUQoIsO — ESPN NL (@ESPNnl) February 19, 2022

Boadu doorliep vanaf 2013 de jeugdopleiding van AZ en debuteerde op 6 mei 2018 in de hoofdmacht. In 88 officiële duels was hij goed voor 38 goals en 18 assists. Bij zijn basisdebuut tegen NAC Breda op zeventienjarige leeftijd kwam Boadu direct tot scoren, waarmee hij nog altijd de jongste doelpuntenmaker van AZ in de Eredivisie is. “Ik kijk nog altijd, wanneer ik kan kijken, naar wedstrijden van AZ”, benadrukte Boadu. “Het was een moeilijk begin, maar ze hebben het nu te pakken en spelen mooi voetbal.

"Ik houd van deze club en ik zal van deze club blijven houden.” Dat was ook wel te zien bij de ereronde. “Ik was gewoon blij dat ik op deze manier afscheid kon nemen. Het is iets waar mijn familie en ik trots op kunnen zijn. Ik hoop dat ik ooit terugkeer. Of trouwens, dat kan ik beter nog niet zeggen want ik wil geen valse beloftes doen. Ach laat ik het gewoon zeggen: ik hoop dat ik ooit terugkeer.”

Ook op zijn sociale media is Boadu duidelijk: "Goed om jullie weer te zien AZ-fans! Bedankt voor de geweldige avond. Dit is geen afscheid, meer een tot ziens." In Monaco moet Boadu nog duidelijk zijn draai vinden: na 27 duels staat de teller pas op 2 treffers en 1 assist. De aanvaller, die door blessureleed op 9 januari zijn laatste wedstrijd speelde, stond echter nimmer negentig minuten op het veld en moest het liefst dertien keer met hooguit een half uur speeltijd doen.