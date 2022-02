Borst is lyrisch over Ten Hag en ziet opvolger van Overmars in Parijs

Zaterdag, 19 februari 2022 om 23:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:43

Hugo Borst vindt de loyaliteit van Erik ten Hag richting Marc Overmars mooi om te zien. De trainer wil zijn banden met Overmars niet breken, ondanks de onthullingen over diens seksueel grensoverschrijdend gedrag richting werknemers van Ajax. Na de 0-1 zege op Willem II vertelde Ten Hag op de persconferentie dat hij Overmars 'mist' en nog regelmatig contact heeft met de vetrokken directeur voetbalzaken.

"Ik vind het geweldig", zegt Borst in de studio van ESPN na het zien van de persconferentie van Ten Hag. "Hij was natuurlijk een slechte communicator en we hebben hem flink afgezeken met z’n allen. Wat hij nu doet, is zijn loyaliteit uitspreken naar een vriend. Hoe erg het ook is wat Marc Overmars heeft gedaan, zo iemand laat je tóch niet vallen als je bevriend bent geweest. Ik vind het heel goed dat je contact hebt met vrienden, ook als ze diep in de shit zitten of in de bak zitten."

Erik ten Hag heeft veel contact met Marc Overmars: ‘Ik mis hem elke dag’

Bovendien kunnen de banden niet volledig worden afgesneden vanwege de kennis die Overmars heeft, geeft Borst aan. "In dit geval is het ook nog eens heel ingewikkeld, omdat Marc Overmars zijn hele werkgebied zal moeten overdragen. Pijnlijk genoeg voor Ajax zit dat voornamelijk in het hoofd. Als er contracten worden verlengd, zal hij persoonlijk moeten overdragen welke afspraken zijn gemaakt. Je kunt de band daarom ook niet verbreken. Er zal toch een vorm van overdracht moeten zijn."

Borst denkt het takenpakket van Overmars het best tot de zomer kan worden overgenomen door Ten Hag en algemeen directeur Edwin van der Sar, tenzij iemand uit het buitenland gehaald kan worden die 'buitengewoon geschikt' is. Hij noemt Maxwell, een oud-Ajacied die momenteel werkzaam is als assistent van sportief directeur Leonardo bij Paris Saint-Germain, als voorbeeld. "Dat is iemand misschien die functie kan overnemen en die Ajax ook begrijpt. Er zal wel een overdracht moeten zijn van Overmars naar die nieuwe man. Het is heel ingewikkeld voor Ajax. Ze hebben een naam hoog te houden. Onderhandelen is een vak."