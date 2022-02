Hands Wijnaldum en schrikbarende penalty Neymar bij nederlaag van PSG

Zaterdag, 19 februari 2022 om 23:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:02

Paris Saint-Germain is zaterdagavond aangelopen tegen de tweede competitienederlaag van het seizoen tot dusver. Het sterrenensemble van Mauricio Pochettino verloor met 3-1 van Nantes, dat door de zege de vijfde plek inneemt. Neymar liet een strafschop onbenut, vier dagen nadat Lionel Messi hetzelfde deed in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid (1-0 zege). PSG staat nog wel ruim bovenaan in de Ligue 1 met 59 punten uit 25 wedstrijden. Nummer twee Olympique Marseille is ver uit zicht met 46 punten uit 24 duels.

Na een tumultueuze eerste helft leidde Nantes met 3-0. Het openingsdoelpunt viel al in de vierde minuut. Kylian Mbappé verloor de bal aan de rand van het strafschopgebied van Nantes, waarna de thuisploeg snel uitbrak. Moses Simon verstuurde een steekpass vanaf de linkerflank en stelde aanvalspartner Randal Kolo Muani in staat om van dichtbij af te ronden door de benen van Keylor Navas. Het werd 2-0 door een weergaloos schot van Quentin Merlin: net binnen het strafschopgebied vuurde hij met succes een diagonaal schot af richting de linkerbovenhoek.

?????????????? ?????????????????? in Nantes.. ??

Gini Wijnaldum maakt hands en Ludovic Blas maakt vanaf de stip geen fout: de miljardenploeg van PSG op een 3-0 achterstand ??#ZiggoSport #Ligue1 #FCNPSG pic.twitter.com/D6PQU9xSLe — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 19, 2022

Na een klein halfuur voorkwam doelman Navas de 3-0 met een redding op een schot van Moses in de korte hoek. De wedstrijd leek een opmerkelijke wending te nemen toen Dennis Appiah een rode kaart kreeg na een overtreding op Mbappé. Scheidsrechter Mikael Lesage leek ervan uit te gaan dat Mbappé was doorgebroken, maar werd er door zijn videoscheidsrechter op gewezen dat de werkelijkheid anders was. Na het bekijken van de beelden trok Lesage zijn rode kaart in en kreeg Appiah tot zijn eigen opluchting een gele kaart.

De arbitrage was Nantes diep in de blessuretijd opnieuw gunstig gezind: na een kopbal van Jean-Charles Castelletto kwam de bal op de arm van Georginio Wijnaldum, waarna een strafschop volgde. Navas bleef in het midden staan bij de inzet van Ludovic Blas en maakte daarmee de juiste keuze, maar kon de inzet desondanks niet keren. Aan het begin van de tweede helft kwam PSG terug tot 3-1 toen Neymar een splijtende pass ontving van Lionel Messi, zijn bewaker uitkapte en afrondde. Een overtreding van Appiah op Mbappé resulteerde na een uur in een penalty en een gouden kans op de 3-2, maar keeper Alban Lafont kende weinig moeite met de zwakke poging van Neymar. In het restant van de wedstrijd zette PSG druk, maar kwamen de bezoekers niet verder terug.