AC Milan krijgt harde klap en blameert zich bij hekkensluiter; Mourinho rood

Zaterdag, 19 februari 2022

AC Milan heeft zaterdagavond kostbaar puntenverlies geleden in de Serie A. Op bezoek bij hekkensluiter Salernitana kwam de ploeg van trainer Stefano Pioli niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Ondanks de puntendeling gaat Milan nog altijd aan kop in Italië, waar Internazionale met twee wedstrijden en twee punten minder dan de stadsgenoot de tweede plek bezet. Eerder op de dag morste AS Roma in eigen huis punten tegen Hellas Verona: 2-2.

Salernitana - AC Milan 2-2

I Rossoneri leken een eenvoudige avond tegemoet te gaan, daar Junior Messias de score al in de vijfde speelminuut opende. Theo Hernández had een splijtende steekpass in huis op de Braziliaan, die van dichtbij en op koelbloedige wijze afrondde. Nadien leek Milan de voet al van het gaspedaal te nemen. Salernitana zag zijn kans schoon na een half uur spelen en kwam via Federico Bonazzoli op gelijke hoogte. De linksbuiten profiteerde van een slippertje van doelman Mike Maignan en tekende op acrobatische wijze de 1-1 aan. In de tweede helft kwam de thuisploeg zelfs op voorsprong.

Federico Bonazzoli scoort de 1-1! ?? En hoe, Maignan gaat de fout in en de omhaal van Bonazzoli eindigt in het netje ??#ZiggoSport #SerieA #SalernitanaMilan pic.twitter.com/wnJPm7yi1z — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 19, 2022

In eerste instantie baalde Bonazzoli nog flink, aangezien hij zijn rabona door Alessio Romagnoli van de doellijn gehaald zag worden. Milan Djuric slaagde er in de 72ste minuut alsnog in om Salernitana op 2-1 te zetten. Pasquale Mazzocchi had een fraaie voorzet in huis op de spits, die al duikend binnenknikte. Binnen vijf minuten nivelleerde Ante Rebic de stand met een krachtig schot in de benedenhoek. In het resterende kwartier kreeg Milan nog enkele kansen op de winnende treffer, die echter niet meer gevonden werd.

AS Roma - Hellas Verona 2-2

De hoofdrol bij de puntendeling trok trainer José Mourinho naar zich toe, daar hij vlak voor het eindsignaal met rood van het veld werd gestuurd vanwege ‘controversiële gebaren’. Een zwakke wedstrijd van AS Roma ging aan de uitbarsting van Mourinho vooraf. In de vijfde minuut kwam Hellas al op voorsprong, toen doelman Rui Patrício een voorzet in de voeten van Antonin Barak tikte. Laatstgenoemde rondde van dichtbij af: 0-1. Halverwege de eerste helft werd het nog erger voor de Romeinen. Het was namelijk Adrien Tameze die de voordelige marge op aangeven van Gianluca Caprari verdubbelde: 0-2. In het tweede bedrijf rechtte AS Roma de rug, maar aan puntenverlies kon men niet ontkomen. Cristian Volpato maakte de 1-2, terwijl Edoardo Bove in de 84ste minuut, zes minuten na zijn invalbeurt, voor de gelijkmaker zorgde: 2-2. Rick Karsdorp speelde de hele wedstrijd.