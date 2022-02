Erik ten Hag heeft veel contact met Marc Overmars: ‘Ik mis hem elke dag’

Zaterdag, 19 februari 2022 om 22:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:45

Erik ten Hag heeft nog regelmatig contact met Marc Overmars. Na de zege van Ajax op Willem II (0-1) vertelt de trainer tijdens de persconferentie over de ontstane situatie sinds het vertrek van de directeur voetbalzaken. Ten Hag denkt dat Ajax het vertrek van Overmars kan opvangen, maar mist Overmars wel.

"We kunnen het aan, met de technische staf, het management en de directie", zegt Ten Hag. "Ik mis hem wel. Als persoon mis ik hem elke dag, maar ook functioneel. Daar moeten we mee omgaan." De trainer wil zijn banden met Overmars niet breken, ondanks de onthullingen over diens seksueel grensoverschrijdend gedrag. "Ik heb nog veel contact met hem. We appen en af en toe spreken we elkaar. Je kan niet in één keer zo'n band doorsnijden. Persoonlijk sowieso niet, maar ook functioneel niet. Hij is betrokken, hij is de regisseur van dit team."

Ten Hag denkt dat Ajax als club niet opeens voor een onoverkomelijk obstakel komt te staan na het vertrek van de directeur. "We weten al veel langer welke richting we met alle spelers op willen. Dat hebben we samen bepaald. De zaken die in gang zijn gezet, daar wordt een vervolg aan gegeven", aldus de trainer, die met een knipoog reageert op de vraag of zijn telefoon roodgloeiend staat omdat Overmars niet meer de onderhandelingen kan voeren. "Op dit moment hebben de zaakwaarnemers weinig te klagen denk ik, want ik heb ze nog niet gehoord."