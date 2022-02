Kritische woorden na ‘Blindiaans’ duel: ‘Af en toe heeft hij wedstrijden...’

Zaterdag, 19 februari 2022 om 21:39 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:43

Daley Blind viel zaterdagavond in negatieve zin op bij Ajax. De verdediger was in het Eredivisie-duel met Willem II (0-1) onder meer onzuiver in zijn passing, zo oordelen de analisten van ESPN tijdens De Eretribune. Vooral Kees Kwakman is niet te spreken over het spel dat de linksback van dienst op de mat legde.

Met name in het eerste bedrijf speelde Blind een negatieve hoofdrol vanwege een aantal zwakke inspeelpasses. Zo leverde de linksback in de 21ste minuut onder meer op gemakzuchtige wijze een bal in bij Daniel Crowley, die een dieptepass richting Ché Nunnely gaf. Laatstgenoemde vond met zijn voorzet Jizz Hornkamp, die zijn voet echter niet goed tegen de bal en naast schoot. “Willem II laat ze heel erg via de zijkanten spelen, waardoor Ajax het heel lastig heeft”, oordeelde Kwakman in de rust. “Blind heeft weer zo’n wedstrijd waarin hij heel slordig is. Als Willem II het een aantal keer beter had uitgespeeld, konden de kansen nóg groter zijn.”

Jan Joost van Gangelen spreekt van een ‘Blindiaanse eerste helft’, daar de verdediger in de ogen van de presentator vooral veel ‘blinde ballen’ gaf. “Af en toe heeft hij zo’n wedstrijd...”, vervolgt Kwakman. “Het is ook eigenlijk een compliment naar Blind, omdat hij normaal gesproken juist altijd zo goed aan de bal is. Dus je verwacht die slechte ballen niet bij hem. Maar bij hem is het altijd zo extreem. Je ziet het ook wel aan Blind zelf. Zo van: wordt het weer zo’n wedstrijd? Al heeft hij ook de gave om de bal plotseling wel een keer tussen de linies te leggen. Hij blijft het wel op een voetballende manier proberen, en dat moet hij ook.”

Na afloop van de minimale zege wordt trainer Erik ten Hag op de persconferentie gevraagd naar zijn oordeel over het spel van Blind. Hoewel hij niet te diep wil ingaan op het optreden van zijn pupil, laat hij zich kort uit over de omschakeling van Willem II waar de fout van Blind aan voorafging. “Daar moeten we voor waken in zo’n fase, want dan kun je op achterstand komen. Maar uiteindelijk werden die counters heel goed verdedigd”, aldus Ten Hag.