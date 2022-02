Jurriën Timber lacht op persconferentie: ‘Iedereen stelt me die vraag’

Zaterdag, 19 februari 2022 om 22:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:02

Jurriën Timber maakte zijn winnende doelpunt tegen Willem II met zijn buikspieren, zo zegt de verdediger van Ajax zaterdagavond lachend tijdens de persconferentie. Na een indraaiende voorzet van Antony vanaf de rechterflank dook Timber op bij de tweede paal. Hij kreeg de bal via het hoofd van doelman Timon Wellenreuther in het doel en bepaalde de eindstand op 0-1. Na afloop sprak ESPN--presentator Jan Joost van Gangelen van een 'snikkelgoal', maar daar was volgens Timber geen sprake van.

"Iedereen stelt me die vraag. Het was m’n buik, volgens mij. M’n buikspieren", lacht Timber, die zich al had voorgenomen om op te duiken bij de tweede paal wanneer een kans zich zou voordoen. "Nadat er een keer niemand bij de tweede paal was na een voorzet van Dusan Tadic, zei Lisandro Martínez al tegen me dat ik naar de tweede paal moest gaan, dus deze keer deed ik het. Hij valt er gelukkig in. Ik wist eigenlijk niet hoe ik ‘m moest raken, want hij viel net vervelend. Ik dacht: buik ertegenaan en hij ging erin."

Matchwinner Jurriën Timber lacht: 'Ik scoorde met mijn buikspieren'

Timber moest zijn doelpunt wel bekopen met een lichte blessure. De verdediger kwam in botsing met de paal en moest zich laten vervangen door Perr Schuurs. "Ja, met m’n kuit. Daar kreeg ik toen kramp in", vertelt Timber. Achter de moeizame wedstrijd hoeft in zijn ogen niet te veel gezocht te worden. "Soms heb je zulke wedstrijden in een seizoen, die heel lastig gaan. Het weer zat niet mee, het veld was superglad en je scoort niet. Dan wordt het heel lastig. Je moet erin blijven geloven." Dat het uiteindelijk lukte om te winnen, geeft een goed gevoel en wijst volgens Timber op de winning spirit waarin Ajax zich bevindt.

"Voor de winterstop verspeelden we punten tegen zulke clubs, maar als je kampioen wilt worden moet je deze wedstrijden winnen. Voor de concurrentie is het denk ik ook superlastig als ze zien dat we zo’n wedstrijd toch nog winnen." Ajax slaagde er bovendien opnieuw in om de nul te houden. In 23 duels incasseerde de koploper slechts 5 doelpunten. "Als team staan we heel stabiel en geven we weinig weg. Iedereen is daar belangrijk in. Lisandro en ik zijn de laatste mannen, dus voor ons voelt het extra lekker als we weer de nul houden. De samenwerking met hem is top. De communicatie gaat alleen maar beter en dat proberen we vol te houden."