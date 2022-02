Weghorst oogst lof: ‘Monster veranderde in een ‘big friendly giant’’

Zaterdag, 19 februari 2022 om 21:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:49

Wout Weghorst heeft indruk gemaakt op de Engelse media met zijn eerste Premier League-doelpunt in dienst van Burnley. De spits was zaterdagmiddag verantwoordelijk voor de openingstreffer tegen Brighton & Hove Albion (0-3) en had vervolgens ook een belangrijk aandeel in de 0-2 van the Clarets met een assist op Josh Brownhill. "Weghorst laat zien waarom hij Burnley naar de veilige haven kan schieten”, aldus The Telegraph.

De BBC stelt dat Weghorst tegen Brighton de grote uitblinker was aan de zijde van Burnley. “Hij heeft een positieve start gemaakt bij Burnley na zijn overstap in januari van VfL Wolfsburg en hij maakte het verschil aan de zuidkust. Alles begon met zijn fraaie afronding. Zijn assist op Brownhill toonde zowel zijn technische vaardigheden als zijn fysieke aanwezigheid, er is nu een reële kans dat een moeilijk seizoen op Turf Moor nog wordt omgedraaid.”

Wout Weghorst on fire! ?? Burnley won met 3-0 van Brighton mede door een goal en een assist van de Nederlandse spits ?? Kan Weghorst deze lijn doorzetten? ??#ZiggoSport #PremierLeague #Weghorst pic.twitter.com/JaOhYAkpll — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 19, 2022

The Sun is na afloop van de zege van Burnley vooral onder de indruk van de fysieke gesteldheid van Weghorst. “Het monster van 1,98 meter veranderde in een big friendly giant toen hij na zijn eerste goal voor Burnley tegen tranen van geluk vocht. De in vorm verkerende spits assisteerde ook Josh Brownhill bij de tweede treffer kort na een botsing tussen Robert Sánchez en Shane Duffy.”

Dankzij de ruime zege op Brighton bezet Burnley niet langer de laatste plaats op de ranglijst. De ploeg heeft net als Norwich City zeventien punten, maar drie wedstrijden minder gespeeld dan the Canaries. Het gat met de virtueel veilige nummer zeventien Newcastle United bedraagt vijf punten, maar die club heeft twee duels meer gespeeld. “Weghorst laat zien waarom hij Burnley naar de veilige haven kan schieten”, schrijft The Telegraph. Tot slot heeft ook Sky Sports lovende woorden over voor de 29-jarige aanvaller. “The Clarets werden geïnspireerd tot de eerste zege sinds 30 oktober, toen Weghorst na 21 minuten zijn eerste goal voor Burnley maakte."

Het optreden van Weghorst wordt door Lancs Live beoordeeld met een 8. “Hij maakte een schitterende goal en tekende voor een assist. Na rust was hij minder aanwezig, maar hij lijkt een geweldige vondst.” Zijn manager Sean Dyche verwacht dat er meer doelpunten van Weghorst zullen volgen. “Wout speelde uitstekend gezien het feit dat hij nieuw is met onze speelstijl”, zegt de oefenmeester tegenover The Independent. “Het zou me verbazen als er niet nog meer doelpunten volgen. De manier waarop hij speelt, hij brengt anderen in het spel. Hij heeft een goede mentaliteit en toont zijn kwaliteit, daar is geen twijfel over mogelijk.”