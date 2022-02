Presentatoren ESPN liggen dubbel na grap Kwakman over Overmars

Zaterdag, 19 februari 2022 om 20:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:35

Kees Kwakman krijgt na afloop van het Eredivisie-duel tussen Willem II en Ajax (0-1) de lachers op zijn hand in de studio van ESPN. In de 81ste minuut zorgde Jurriën Timber, ogenschijnlijk met zijn edele deel, voor de winnende treffer. Tijdens De Eretribune noemt Jan Joost van Gangelen het doelpunt een ‘snikkelgoal’, waarna Kwakman refereert aan Marc Overmars.

Tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd bezorgde Antony vanaf de rechterkant een uitstekende voorzet bij de tweede paal. De inlopende Timber was op tijd bij de bal om de 0-1 binnen te glijden, en leek dat te doen met zijn bovenbeen of geslachtsdeel. “Foppe de Haan noemde dit overigens ooit een ouderwetse ‘snikkelgoal’. Dit is een snikkelgoal”, merkt Van Gangelen op tijdens de nabeschouwing.

?? @AFCAjax wint met 0-1 bij Willem II dankzij deze goal van Jurriën Timber met zijn... ja hoe eigenlijk?#wilaja pic.twitter.com/qSWhgU36uq — ESPN NL (@ESPNnl) February 19, 2022

Kwakman reageert op de constatering van de ESPN-presentator. “Nou, dat deed hij speciaal voor Overmars”, zegt de analyticus knipogend. De opmerking valt in de smaak bij de schaterlachende presentatoren Van Gangelen en Aletha Leidelmeijer, terwijl Hugo Borst op ironische wijze lijkt te reageren. “Zullen we nu alsjeblieft stoppen met grappen over de dick? Niet doen man. We zitten in een tijdperk en dit is nog helemaal niet het moment ervoor. Nee, niet doen!”, zegt Borst, die afsluit met een knipoog. "Laten we het een bekkengoal noemen."