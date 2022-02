Kamikazeactie van Timber helpt Ajax aan drie punten in Tilburg

Zaterdag, 19 februari 2022 om 20:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:55

Ajax heeft zaterdagavond een moeizame overwinning geboekt op Willem II. De ploeg van Erik ten Hag maakte negen minuten voor tijd het verschil: 0-1. Jurriën Timber werd de gevierde man, al moest hij zijn doelpunt wel bekopen met een blessure. De verdediger kwam in botsing met de paal toen hij een voorzet van Antony bekroonde. Door de overwinning heeft Ajax een voorsprong van acht punten op PSV, dat zondag aantreedt tegen sc Heerenveen.

Met name in de slotfase zette Ajax aan in de zoektocht naar een openingsdoelpunt. Echt grote kansen bleven uit, al waren de Amsterdammers meermaals dreigend. Zeven minuten voor de rust trok Antony vanaf de rechterflank langs het zestienmetergebied en schoot hij voorlangs met het linkerbeen. Kort daarna liet Davy Klaassen een bal slim lopen voor Steven Berghuis, die vanuit het strafschopgebied een afzwaaier produceerde. De laatste doelpoging kwam van Jurriën Timber, die een lage pass ontving van Klaassen en een indraaiend schot produceerde. Timon Wellenreuther strekte zich en tikte de bal over de lat.

Willem II bood over het geheel goed partij aan Ajax en leek geen enorme inspanning te hoeven leveren om overeind te blijven. Het spel van Ajax was traag en soms stroef, waardoor er geen sprake was van overduidelijke dominantie. Willem II werd zelf eenmaal echt gevaarlijk in de eerste helft. Na balverlies van Daley Blind door een slordige bal verstuurde Daniel Crowley een dieptepass richting Ché Nunnely, die met zijn voorzet Jizz Hornkamp vond. De spits kreeg zijn voet echter niet goed tegen de bal en schoot naast. Ook na de pauze kreeg Willem II een goede mogelijkheid op het openingsdoelpunt.

Na een scherpe pass van Thijs Oosting dook Max Svensson plots op achter Noussair Mazraoui, waarna hij oog in oog met Remko Pasveer voorlangs schoot. Een oogwenk later scoorde Ajax. Na samenspel tussen Dusan Tadic, Blind en Klaassen haalde eerstgenoemde de trekker over. Videoscheidsrechter Edwin van de Graaf zag echter dat Antony in de aanloop naar het doelpunt buitenspel stond, waardoor het 0-0 bleef. Vervolgens kopte Lisandro Martínez naast uit een afdraaiende hoekschop en stuitte Klaassen in de korte hoek op Wessel Dammers, na het omspelen van Wellenreuther.

De tijd begon te dringen voor Ajax. In minuut 75 mazzelde Willem II opnieuw: een kopbal van Sébastien Haller werd verlengd door Danilo, die van dichtbij op de paal stuitte. Tien minuten voor tijd was het alsnog raak voor Ajax. Na een indraaiende voorzet van Antony vanaf de rechterflank dook Timber op bij de tweede paal. Hij kreeg de bal via het hoofd van Wellenreuther in het doel en kwam pijnlijk in botsing met de paal. De verdediger moest zich laten vervangen door Perr Schuurs, maar zijn kamikazeactie was wel de belangrijkste van de avond. Ajax is inmiddels 26 uitwedstrijden op rij ongeslagen, een record in de geschiedenis van de Eredivisie.