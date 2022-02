Kane bezorgt City in knotsgekke slotfase derde nederlaag van het seizoen

Zaterdag, 19 februari 2022 om 20:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:43

Tottenham Hotspur heeft Manchester City zaterdagavond in een knotsgekke slotfase op de derde competitienederlaag van het seizoen getrakteerd. Manchester City leek in blessuretijd via een benutte strafschop van Riyad Mahrez een punt over te houden aan het enerverende duel, maar Kane was in de 95ste minuut alsnog verantwoordelijk voor de winnende treffer: 2-3. Manchester City blijft ondanks de nederlaag koploper van de Premier League met 63 punten uit 26 duels, terwijl Tottenham dankzij de zege op 39 punten komt en naar de zevende plaats stijgt.

Sinds november is de ploeg van Josep Guardiola in de Premier League een onverslaanbare machine gebleken. The Citizens pakten in competitieverband 43 van de mogelijke 45 punten, alleen City vorige maand op een 1-1 gelijkspel te houden. Ondanks de uitstekende resultaten in de laatste maanden, keek de thuisploeg tegen Tottenham al snel tegen een achterstand aan. Dankzij een slimme dieptepass van Harry Kane werd Heung-Min Son oog in oog gezet met doelman Ederson. De Zuid-Koreaanse aanvaller hield het overzicht door breed te leggen op Kulusevski, die in een leeg doel kon binnenschuiven: 0-1.

City moest duidelijk van de vroege tik bekomen, maar slaagde er in de loop van de eerste helft geleidelijk in om het nodige gevaar te stichten. Door middel van een geplaatste bal van João Cancelo die net voorlangs ging en een schot op de buitenkant van de paal van Ilkay Gündogan deelde de ploeg van Guardiola al enkele waarschuwingen uit, waardoor de gelijkmaker in de lucht hing. Met ruim een half uur op de klok werd City terug in de wedstrijd geholpen door Hugo Lloris. De sluitpost van the Spurs had een eenvoudig schot van Raheem Sterling niet klemvast, waarna Gündogan de rebound voor het intikken had: 1-1.

City ging na rust door met het zoeken van de aanval, maar de grote aanvalsdrang kwam de thuisploeg uiteindelijk duur te staan, toen Kane Tottenham dankzij een afgemeten voorzet van Son weer op voorsprong schoot. De aanvoerder bedacht zich niet en werkte overtuigend in de rechterbovenhoek binnen: 1-2. City verdedigde de gehele wedstrijd ver van eigen doel en de nadelen hiervan werden luttele minuten later opnieuw blootgelegd door de bezoekers, nadat Tottenham weer door de defensie van City sneed. Opnieuw werd Kane vrijgespeeld door Son, maar ditmaal voorkam Ederson met zijn linkervoet een ruimere voorsprong van de ploeg van manager Antonio Conte.

De ploeg van Guardiola aasde op de gelijkmaker en kwam hier opnieuw het dichtst in de buurt via via Gündogan, die de bal richting de verre hoek plaatste. Met uiterste reflex dacht Lloris niet alleen zijn fout voor rust ongedaan te maken, maar Tottenham ook drie belangrijke punten te bezorgen. Vlak voor tijd leek het alsnog mis te gaan voor de bezoekers, toen de bal op de stip ging na een handsbal van Cristian Romero en Mahrez onberispelijk binnenschoot: 2-2. Tottenham stelde de zege in de 95ste minuut toch nog veilig via aanvoerder Kane, die op aangeven van Kulusevski de 2-3 tegen de touwen kopte.

