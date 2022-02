Debutantenbal tegen Finland: vernieuwd Nederlands vrouwenteam wint

Zaterdag, 19 februari 2022 om 19:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:59

Het Nederlands vrouwenelftal heeft zaterdag eenvoudig gewonnen van Finland op het Tournoi de France. In het Stade Océane in Le Havre won de ploeg van bondscoach Mark Parsons met 0-3. Daardoor heeft Nederland vier punten uit de eerste twee duels verzameld op het vriendschappelijke toernooi. De eerste wedstrijd tegen Brazilië eindigde woensdag in 1-1.

Parsons maakte van de gelegenheid gebruik om andere namen in actie te zien dan zijn gebruikelijke basisklanten. Spelers als Sari van Veenendaal, Lieke Martens, Aniek Nouwen en Jackie Groenen zaten op de bank, terwijl Vivianne Miedema, Stefanie van der Gragt en Merel van Dongen helemaal niet tot de selectie behoorden. Keeper Daphne van Domselaar en middenvelder Kayleigh van Dooren maakten hun interlanddebuut met een basisplek. Als invaller debuteerde Chasity Grant in de tweede helft.

Oranje kwam in minuut 23 op voorsprong tegen de nummer 28 van de FIFA-wereldranglijst. Samantha van Diemen verstuurde een fraaie steekpass richting Romée Leuchter, wier lage voorzet eigenlijk te scherp was. Keeper Paula Myllyoja kon de bal oppikken, maar tikte die plots voor de voeten van Caitlin Dijkstra: 0-1. Negen minuten voor de pauze werd het 0-2: na een harde, afgemeten voorzet van Van Diemen kopte Katja Snoeijs diagonaal raak. De spits van Girondins Bordeaux zorgde kort na de pauze ook voor de 0-3. Snoeijs ontving de bal van Kayleigh van Dooren, scoorde van dichtbij en maakte haar negende goal in twaalf interlands.

Het Tournoi de France moet voor bondscoach Parsons dienen als de laatste voorbereiding voor de beslissende fase van de WK-kwalificatie en het EK, dat deze zomer in Engeland wordt afgewerkt. Het Tournoi de France wordt sinds 2020 jaarlijks georganiseerd door de Franse voetbalbond. Naast het Franse elftal worden er drie gastlanden uitgenodigd. Nederland speelt op het vriendschappelijke toernooi nog tegen Frankrijk.