Xavi bespreekt ‘vertrekwens’ Depay én laat namen Luuk en Frenkie vallen

Zaterdag, 19 februari 2022 om 19:27 • Mart van Mourik

Trainer Xavi is erg te spreken over de Nederlandse inbreng bij Barcelona. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het zondagse LaLiga-duel met Valencia komt het functioneren van alle Oranje-internationals te sprake. Frenkie de Jong krijgt het volle vertrouwen van de oefenmeester, terwijl Xavi ook nog steeds overtuigd is van de potentie van Memphis Depay. De Catalaanse trainer heeft tegelijkertijd opnieuw lovende woorden over voor de werklust van Luuk de Jong.

Tijdens het persmoment wordt Xavi geconfronteerd met de transfergeruchten rondom Depay. Daags voor de persconferentie schreef Le Quotidien dat de spits contact zou hebben opgenomen met Peter Bosz om een terugkeer bij Olympique Lyon te bespreken. Met het WK in Qatar eind dit jaar op komst heeft Depay behoefte aan speelminuten, om zo zijn basisplaats in Oranje te behouden. Xavi geeft te kennen dat de aanvaller ook bij Barcelona goed gebruikt kan worden. “Hij zal ons nog veel gaan helpen. Hij heeft een goede eindpass en een neusje voor de goal. Het is een belangrijke speler.”

In het Europa League-duel met Napoli bleef Barcelona afgelopen donderdag steken op een 1-1 gelijkspel, al kwam Luuk de Jong in de slotfase nog dicht bij de winnende treffer met een fraaie omhaal. De spits betrad in de 86ste speelminuut het veld ten koste van Pierre-Emerick Aubameyang en kon rekenen op een staande ovatie in het Camp Nou. "Vertrouwen verandert alles”, blikt Xavi terug op de prestaties van Luuk de Jong in de afgelopen weken. “Hij presteert heel goed. Het is een voorbeeld. Als we hem nodig hebben, presteert hij. En dat de illustreert zijn professionaliteit. In de minuten die hij speelt kunnen we altijd op hem rekenen. Hij helpt ons enorm."

Tot slot komt ook Frenkie de Jong, die in de voorbije weken niet altijd gevrijwaard bleef van kritiek vanuit de Spaanse pers, ter sprake. Xavi heeft lovende woorden over voor de middenvelder. “Voor mij is Frenkie een geweldige speler. Hij heeft een stap vooruitgezet. Het is een andere speler geworden: hij is dynamischer. Eerder leed hij meer balverlies, maar dat weet hij inmiddels te beperken. Bovendien werkt hij hard én maakt hij doelpunten. Het is een speler die nog vele jaren voor Barça zal spelen. Natuurlijk spelen we wel veel wedstrijden en we kunnen er niet aan ontkomen om te rouleren. Maar hij zit op een goed niveau en is erg veeleisend. Hij wordt steeds beter”, aldus Xavi.