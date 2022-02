Erik ten Hag naar voren geschoven: ‘Hélène, jij loopt al lang mee, toch?’

Zaterdag, 19 februari 2022 om 18:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:04

Erik ten Hag wil niet ingaan op de vraag of hij een kandidaat is om de nieuwe directeur voetbalzaken van Ajax te worden. Valentijn Driessen stelde vrijdag een dubbelfunctie voor: Ten Hag zou in zijn ogen een rol kunnen krijgen 'zoals Sir Alex Ferguson die bij Manchester United heeft vervuld'. Het idee op zich lijkt Ten Hag geen gekke gedachte te vinden, want hij wijst in gesprek met ESPN op zijn verleden in technische functies.

"Die vraag moet je niet aan mij stellen, maar aan de directie of de RvC. Die gaan daarover", reageert Ten Hag op een vraag van Hélène Hendriks over een mogelijke dubbelfunctie. "Hélène, jij zit al heel lang in het voetbal, toch? Wat was ik bij FC Utrecht en wat was ik bij Go Ahead Eagles?" Hendriks geeft aan op de hoogte te zijn van de functies die Ten Hag daar vervulde. "Ja, wist je dat? Echt waar?", lacht de trainer. "Nogmaals: de dingen zijn op dit moment afgekaderd en ze houden mij op de hoogte van hoe het gaat. Het is een beslissing van de RvC en directie", benadrukt Ten Hag kort voor de competitiewedstrijd tegen Willem II.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ten Hag combineerde de functies van trainer en technisch directeur bij Go Ahead, en was bij Utrecht zowel trainer als technisch manager. Analist Kees Kwakman spreekt in de studio van ESPN twijfels uit over een herhaling van zo'n dubbelfunctie. "Ik zou dat denk ik niet doen. Het is veel werk: er komt aardig wat kijken bij zo'n functie. Ik denk dat zijn hart ligt op het veld en dat hij een uitstekende trainer is. Hij maakt de spelers en het elftal beter; hij brengt de club op die manier naar een hoger niveau. Natuurlijk zal hij nu ook wat inspraak hebben gehad bij transfers. Hij heeft een verleden met spelers als Haller, Klaiber en Labyad. Maar ik denk dat het een te grote functie is bij Ajax om er 'even bij te doen'."