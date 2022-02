Luis Suárez geniet zichtbaar na heerlijke treffer van circa 35 meter

Zaterdag, 19 februari 2022 om 18:23 • Mart van Mourik

Atlético Madrid heeft zaterdagavond een ruime overwinning geboekt in LaLiga. Op bezoek bij Osasuna genoot de ploeg van trainer Diego Simeone halverwege een 0-1 voorsprong, die in het tweede bedrijf nog verder werd uitgebouwd: 0-3. Met de zege werd de vervelende nasmaak weggespoeld die los Colchoneros hadden overgehouden aan het verloren, midweekse duel met hekkensluiter Levante (0-1). In afwachting van het resultaat van de wedstrijd tussen Valencia en Barcelona bezet Atlético voorlopig de vierde plek op de Spaanse ranglijst.

In tegenstelling tot de pijnlijke nederlaag van afgelopen woensdag kreeg Luis Suárez ditmaal wel een basisplek. In de tweemansvoorhoede werd de Uruguayaan vergezeld door João Félix. Laatstgenoemde zorgde in de derde speelminuut al voor de openingstreffer. Doelman Sergio Herrera verwerkte een corner vanaf de linkerkant niet goed genoeg, waardoor João Félix de bal op de rand van het vijfmetergebied voor zijn voeten kreeg. Van dichtbij schoot de Portugees met een genadeloos schot raak. Hoewel Osasuna zeker niet onderdeed voor Atlético en onder meer Ante Budimir nog een opgelegde kans om zeep hielp, gingen de Madrilenen rusten met een voorsprong.

Na een klein uur spelen trok de ploeg van Simeone het duel definitief naar zich toe dankzij Suárez. João Félix stuurde zijn ploeggenoot aan de linkerkant de diepte in, terwijl de ver uitgekomen Herrera nog op de weg terug was naar zijn doel. Suárez zag zijn kans schoon en krulde de bal van zeker 35 meter afstand om de sluitpost van Osasuna heen: 0-2. In de 89ste minuut zette Ángel Correa de 0-3 eindstand op het scorebord. Koke bediende de invaller, die Herrera van binnen het zestienmetergebied verschalkte met een bekeken lobje.