Liverpool pakt mede dankzij krankzinnige treffers Mané en Salah de volle buit

Zaterdag, 19 februari 2022 om 18:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:23

Liverpool heeft zich zaterdagmiddag verzekerd van de drie punten in de Premier League. Op Anfield kwam de ploeg van manager Jürgen Klopp tegen Norwich City op achterstand door een treffer van voormalig Vitessenaar Milot Rashica, maar uiteindelijk kantelden the Reds de wedstrijd: 3-1. Het mooiste doelpunt van de middag kwam op naam van Sadio Mané, die op zeer acrobatische wijze voor de gelijkmaker zorgde. Dankzij de zege verkleint nummer twee Liverpool het gat met koploper Manchester City tot zes punten.

Klopp stuurde een basiselftal het veld in dat op liefst zeven plekken was gewijzigd ten opzichte van het gewonnen Champions League-duel met Internazionale (0-2). In de achterhoede behield alleen Virgil van Dijk zijn basisplek, terwijl Joël Matip rechts in het centrum de voorkeur kreeg boven Ibrahima Konaté. Het middenveld werd in zijn geheel omgegooid, en voorin werden Mohamed Salah en Sadio Mané vergezeld door Luis Díaz in plaats van Diogo Jota. Bij Norwich ontbrak de geblesseerde Tim Krul, wiens honneurs opnieuw werden waargenomen door doelman Angus Gunn.

Acrobaat Mane ??????? De verbinding met Liverpool was even weg, maar was net op tijd weer terug om deze fantastische goal van Sadio Mane te aanschouwen ??#ZiggoSport #PremierLeague #LIVNOR pic.twitter.com/4a2VWy6zhA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 19, 2022

De thuisploeg begon weifelend aan de ontmoeting, waarin Rashica in de derde speelminuut de score al dacht te openen. De aanvaller scoorde echter vanuit buitenspelpositie. Aan de overzijde volleerde Konstantinos Tsimikas vervolgens rakelings over, terwijl Gunn even later redding bracht op een kopbal van Mané. Zeven minuten voor het rustsignaal werd een treffer van Van Dijk afgekeurd, daar hij, net als Rashica eerder, buitenspel stond. In het tweede bedrijf werd de score verrassend genoeg geopend door Norwich.

Wat een doelpunt ook weer! ?? Een fantastische bal van Alisson en een Egyptische shuffle van Salah en Liverpool staat binnen 2 minuten en 35 seconden opeens met 2-1 voor ?? Wat een klasse goals! ??#ZiggoSport #PremierLeague #LIVNOR pic.twitter.com/2rp1tKinIX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 19, 2022

Rashica waagde een poging van afstand en zag zijn schot via het been van Joël Matip achter doelman Alisson Becker verdwijnen: 0-1. Halverwege de tweede helft stelde Liverpool orde op zaken. Eerst was het Sadio Mané die op acrobatische wijze voor de gelijkmaker zorgde. Salah zorgde 2 minuten en 35 seconden later voor de voorsprong. De Egyptenaar nam een verre uittrap van Alisson in ontvangst, waarna hij zich op zeer fraaie wijze vrijspeelde en in de linkerbenedenhoek raak schoot: 2-1. Het slotakkoord werd ruim tien minuten voor het eindsignaal gespeeld door Díaz, die op aangeven van Jordan Henderson zijn eerste goal in het shirt van Liverpool maakte: 3-1.