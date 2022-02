Ziyech bevrijdt inspiratieloos Chelsea; Arsenal maakt geen fout in eigen huis

Hakim Ziyech heeft Chelsea zaterdag ternauwernood een overwinning bezorgd. Op bezoek bij Crystal Palace zorgde de rechtsbuiten in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd voor de beslissing: 0-1. Daardoor staat Chelsea stevig op de derde plek in de Premier League. Nummer zes Arsenal won met 2-1 van Brentford, terwijl Wout Weghorst de score opende namens Burnley tegen Brighton & Hove Albion (0-3 zege).

Crystal Palace - Chelsea 0-1

Met Hakim Ziyech in de basis had Chelsea alle mogelijke moeite met Crystal Palace. De thuisploeg wist de laatste vijf competitiewedstrijden niet in winst om te zetten, maar bleef tegen de ploeg van manager Thomas Tuchel eenvoudig op de been. De eerste dreiging liet op zich wachten tot de blessuretijd van de eerste helft, toen Wilfried Zaha kon aanleggen vanaf de rand van de zestien. Zijn schot ging naast het doel van Édouard Mendy. In de tweede helft veranderde het spelbeeld amper. Chelsea had het initiatief, maar wist niet tot uitgespeelde kansen te komen. Een kwartier voor tijd brak Ziyech de ban. De middenvelder annex aanvaller schoot raak uit een rebound, maar deed dat in buitenspelpositie. In de slotminuut kroonde Ziyech zich alsnog tot man van de wedstrijd. Bij de tweede paal schoot hij een voorzet van Marcos Alonso achter de in de rust ingevallen Jack Butland.

Arsenal - Brentford 2-1

Het meest controversiële moment van de wedstrijd deed zich voor na 37 minuten, toen Yoane Wissa gleed om een inzet van Cédric Soares te blokkeren. De teruggekomen aanvaller van Brentford raakte de bal met zijn uitgestoken arm, maar scheidsrechter Jonathan Moss en de videoarbitrage grepen niet in. In de dertiende minuut had de arbitrage al een doelpunt van Arsenal afgekeurd: Alexandre Lacazette ontving de bal in het strafschopgebied van Kieran Tierney en rondde eenvoudig af, maar stond buitenspel. Ook Martin Ödegaard en Bukayo Saka waren voor de rust dicht bij een doelpunt. Het duurde tot kort na de onderbreking voordat Arsenal het veldoverwicht uitdrukte in cijfers.

Emile Smith Rowe maakte de nodige meters aan de linkerflank, betrad het zestienmetergebied, kapte verdediger Kristoffer Ajer uit en vond de verre hoek Brentford, zonder de geblesseerde Ivan Toney, stelde er weinig doelgevaar tegenover en kwam elf minuten voor tijd op een grotere achterstand. Kort nadat Ödegaard doelman David Raya dwong tot een knappe redding, was het raak via Saka. De aanvaller werd gelanceerd door Thomas Partey en vond de ruimte voor een succesvol schot in de rechterhoek. Brentford beklaagde zich vanwege een vermeende overtreding van Lacazette op Pontus Jansson in de aanloop naar het doelpunt, maar ditmaal was de scheidsrechter Arsenal wel gunstig gezind. Diep in de blessuretijd bepaalde Christian Nörgaard de eindstand op 2-1.

Aston Villa - Watford 0-1

In de eerste helft was Danny Ings het dichtst bij een doelpunt, maar de spits van Aston Villa trof de buitenkant van de paal. Twaalf minuten voor tijd trokken de bezoekers de wedstrijd naar zich toe. Ismaïla Sarr verstuurde uit stand een voorzet richting de tweede paal, waar Emmanuel Dennis klaarstond om binnen te koppen. Het was het eerste doelpunt van Watford sinds de aanstelling van Roy Hodgson. Zodoende bleef Hodgson het lot bespaard om de vierde trainer te worden in de geschiedenis van de Premier League die zijn ploeg niet zag scoren in de eerste vier wedstrijden onder diens leiding. Watford kon de zege erg goed gebruiken en klimt van de negentiende naar de achttiende plaats.

Brighton & Hove Albion - Burnley 0-3

Bij zijn vierde basisplek als speler van Burnley wist Wout Weghorst zaterdagmiddag zijn eerste Premier League-goal te maken. De spits stond halverwege de eerste helft op de juiste plek om een voorzet van Connor Roberts knap tegen de touwen te werken in de korte hoek. De score werd op slag van rust verdubbeld. Dit keer was Weghorst de aangever en schoot Josh Brownhill raak met enig fortuin: 0-2. Het feest werd compleet voor de bezoekers toen Aaron Lennon het duel twintig minuten voor tijd in het slot gooide. De middenvelder ontving de bal op de rand van het strafschopgebied en schoot onberispelijk raak in de linkerkruising: 0-3. Burnley doet door de zege de laatste plaats af aan Norwich City.

Southampton - Everton 2-0

Manager Frank Lampard had wederom een basisplek ingeruimd voor Donny van de Beek, terwijl Anwar El Ghazi genoegen moest nemen met een plek op de bank. Everton schoot moeizaam uit de startblokken en moest lijdzaam toezien hoe Southampton diverse grote kansen creëerde. Armando Broja, Valentino Livramento, James Ward-Prowse kwamen allen dicht bij de openingstreffer, die voor het rustsignaal echter uitbleef. In de tweede helft werd de score, kort nadat een treffer van Dominic Calvert-Lewin werd afgekeurd wegens buitenspel, alsnog geopend door the Saints. Che Adams legde de bal op de rand van het zestienmetergebied klaar voor Stuart Armstrong, die met een zuiver schot de rechterbenedenhoek vond: 1-0. Everton delfde ook in het restant van de tweede helft het onderspit en kwam de klap niet meer te boven. Southampton besliste het duel definitief in de 85ste minuut, toen Shane Long op aangeven van Livramento de 2-0 aantekende.