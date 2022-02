Ten Hag lijkt vast middenveld te hebben: Gravenberch blijft op de bank

Zaterdag, 19 februari 2022 om 17:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:35

De opstelling van Ajax voor de competitiewedstrijd tegen Willem II is bekend. Erik ten Hag kiest ervoor om Davy Klaassen in de basisopstelling te laten, waardoor Ryan Gravenberch opnieuw op de bank zit. De opstelling is zodoende onveranderd ten opzichte van vorige week. De wedstrijd tussen Ajax en Willem II begint zaterdag om 18.45 uur in Tilburg.

Gravenberch kon vanwege een besmetting met het coronavirus deze maand niet in actie komen tegen Heracles Almelo (3-0 zege) en in de beker tegen Vitesse (5-0 zege), maar viel vorige week zondag wel in tegen FC Twente (5-0 zege). Hij werd als 'nummer acht' in de basis vervangen door Steven Berghuis, terwijl Klaassen in de basis belandde als meest vooruitgeschoven middenvelder. Ten Hag kiest in Tilburg opnieuw voor die variant.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax verkeert in grootse vorm, met negen opeenvolgende overwinningen op rij in officiële wedstrijden. Willem II verloor twaalf van de laatste dertien wedstrijden. Momenteel heeft koploper Ajax een voorsprong van vijf punten op PSV, terwijl nummer vijftien Willem II slechts twee punten is verwijderd van de degradatiestreep.

Opstelling Willem II: Wellenreuther; Owusu, Jensen, Dammers, Koehn; Saddiki, Oosting, Crowley; Nunnely, Hornkamp, Svensson

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Klaassen; Antony, Haller, Tadic