Feiten en cijfers bevestigen spectaculair UEFA Futsal EURO 2022

Zaterdag, 19 februari 2022 om 20:00 • Laatste update: 18:20

Precies een maand geleden klonk het eerste fluitsignaal in de Ziggo Dome voor de aftrap van het grootste EK Zaalvoetbal ooit. Tweeënhalve week heeft Nederland kunnen genieten van spectaculaire wedstrijden, fraaie acties en veel doelpunten. Tijd om de balans om te maken en tien redenen aan te dragen om zelf de zaalvoetbalschoenen aan te trekken.

UEFA Futsal EURO 2022 zit erop. Come inside & play!

Come inside & play

UEFA FUTSAL EURO 2022 in cijfers

Na een zinderende finale met veel spektakel en hoogstaand voetbal waren het de Portugezen die?een 2-0 achterstand wisten om te buigen tot een 4-2 overwinning. Portugal is hierdoor voor de tweede keer in de geschiedenis Europees kampioen. Spanje en Oekraïne speelden de troostfinale. Spanje won met 4-1, wat hen de bronzen medaille opleverde.

Een korte terugblik op de spectaculaire futsal wedstrijden in de Ziggo Dome en MartiniPlaza:

- Er zijn 32 wedstrijden gespeeld. In totaal is er 173 keer gescoord, wat neerkomt op ongeveer elke 7 minuten een goal met een gemiddelde van 5.41 doelpunten per wedstrijd.

- Spanje heeft met 26 goals het vaakst weten te scoren, op de tweede plek staat Rusland met 24 doelpunten.?Portugal sluit het rijtje af met 19 goals. De Kazach Orazov is met 7 doelpunten topscorer van het toernooi geworden. Antoshkin, Sokolov?en Chishkala van Rusland staan gedeeld tweede met allen 5 goals.

- In het rijtje van de meest gegeven assists staan er vijf spelers op een gedeelde eerste plek:?Abramov (Rus) Antoshkin (Rus), Ortiz (Esp), Lozano (Esp) en Douglas Junior (Kaz) hebben allemaal 5 assists op hun naam staan.

- Rusland heeft met 279 keer het vaakst op het doel geschoten. Op de tweede plek volgt Spanje met 274 schoten en op de 3e is Portugal geëindigd met 255 schoten op doel.

- Oekraïne heeft de meeste doelpunten tegen gekregen, in totaal 12 stuks. Georgië en Kazachstan volgen op een gedeelde tweede?plek, beide landen kregen?11 doelpunten tegen.

- In totaal zijn er tijdens het EK Futsal 4 rode kaarten uitgedeeld en 102 gele kaarten.

- De twintigjarige?Zicky Té van Portugal?is gekroond tot de Speler van het Toernooi.



Come inside & Play

Zaalvoetbal is de grootste teamzaalsport van Nederland. Maar liefst 330.000 Nederlanders voetballen wel eens in de zaal. Als je het EK zaalvoetbal hebt gekeken, weet je dit al. Maar wat maakt zaalvoetbal nou eigenlijk zo leuk?

Tien redenen om zelf de zaalvoetbalschoenen aan te trekken.

Heb je zin gekregen om jouw (futsal)skills naar een hoger niveau te tillen? Kijk dan of er een club bij jou in de buurt zit en ga zelf zaalvoetballen. Wie weet sluit jij je in de toekomst wel aan bij de EK-masters.

Vind een club bij jou in de buurt: https://www.knvb.nl/zaalvoetbal

Come inside & play!