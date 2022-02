Wout Weghorst emotioneel na eerste Premier League-goal

Zaterdag, 19 februari 2022 om 16:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:48

Wout Weghorst heeft zaterdagmiddag zijn eerste Premier League-goal gemaakt. De aanvaller schoot Burnley op bezoek bij Brighton & Hove Albion halverwege de eerste helft op een 0-1 voorsprong. De treffer deed veel met Weghorst, die naar de cornervlag rende en zichtbaar geëmotioneerd was. Burnley strijdt tegen degradatie en hoopt de laatste plek zaterdag af te doen aan Watford.

Het was de vierde wedstrijd op rij waarin Weghorst aan de aftrap begon bij Burnley sinds zijn komst deze winter. Ook tegen Watford, Manchester United en Liverpool begon hij in de basis. Weghorst schoot zichzelf halverwege de eerste helft op het scorebord, toen hij fraai afrondde op aangeven van Connor Roberts. Laatstgenoemde trok de bal vanaf de rechterkant van het veld voor het doel en zag hoe Weghorst knap raak schoot in de korte hoek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Weghorst sloeg na de treffer zijn handen voor zijn ogen en werd bij de cornervlag bedolven onder zijn ploeggenoten. Burnley stond voorafgaand aan het treffen met Brighton op de laatste plaats met 14 punten uit 21 duels. Concurrent Watford, dat op hetzelfde moment een uitwedstrijd speelt tegen Aston Villa, kan bij een overwinning worden ingehaald. Burnley speelde bovendien twee wedstrijden minder. Nummer zeventien Newcastle United hield eerder op de middag West Ham United knap op een 1-1 gelijkspel.

Opvallend genoeg weet Weghorst de laatste jaren alleen van binnen de zestien te scoren. Het was de 83ste goal van de spits sinds 14 april 2017, meldt opta. De laatste keer dat de aanvaller trefzeker was van buiten het strafschopgebied was op 5 april namens AZ tegen Ajax. In het shirt van de Alkmaarders kwam hij in totaal tot 35 competitietreffers. Bij VfL Wolfsburg noteerde hij 59 doelpunten in competitieverband.