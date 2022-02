Uitblinkende Danjuma schiet Villarreal met hattrick naar plek vier in LaLiga

Zaterdag, 19 februari 2022 om 16:03

Arnaut Danjuma heeft zichzelf zaterdagmiddag een bijzonder goede dienst bewezen. De aanvaller bezorgde Villarreal eigenhandig de vierde plek in LaLiga met drie treffers tegen Granada: 1-4. De buitenspeler scoorde onder meer twee keer vanaf de stip. Het waren voor Danjuma zijn eerste doelpunten sinds zijn dubbelslag tegen Atalanta in de Champions League begin december. Danjuma is de eerste Nederlander met een hattrick in LaLiga sinds Rafael van der Vaart namens Real Madrid in 2008. Villarreal gaat door de zege op de ranglijst voorbij aan Real Sociedad, Atlético Madrid én Barcelona.

Het was pas de tweede keer dit kalenderjaar dat Danjuma aan de aftrap verscheen bij een wedstrijd van Villarreal. Vorige week deed hij hetzelfde in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid (0-0). De aanvaller kampte lange tijd met een slepende blessure en moest twee maanden toekijken. Tegen Granada toonde hij al snel zijn oude vorm, toen hij na ruim een half uur mocht aanleggen vanaf de strafschopstip. Myrto Uzuni ging in de fout en kreeg rood, maar zag de rode kaart na tussenkomst van de VAR worden omgezet in geel. Het cadeautje werd uitgepakt door Danjuma, die feilloos raak schoot in de linkerhoek: 0-1.

Amper vijf minuten na de openingsgoal was het opnieuw raak. Na gestuntel in de verdediging bij de thuisploeg genoot Danjuma een vrije doortocht richting Luís Maximiano. De Nederlander omspeelde de doelman en schoof voor een leeg doel binnen: 0-2. Granada dacht al snel in de tweede helft terug te komen in het duel, toen Luis Suárez raak schoot. De aanvaller deed dat echter in buitenspelpositie en werd terecht teruggefloten. Na een uur spelen kwam de aansluitingstreffer alsnog. Na opnieuw tussenkomst van de VAR wees scheidsrechter Jesús Gil Manzano voor de tweede keer naar de stip. Luis Milla wist zich wel raad met het buitenkansje en liet Sergio Asenjo kansloos: 1-2.

Granada drong vervolgens aan en ging op jacht naar de gelijkmaker, maar het ontbrak de thuisploeg aan precieze in de eindpass. Álex Collado verzuimde Suárez in staat te stellen om te scoren met een uiterst onnauwkeurige breedtepass. Niet veel later kopte Raúl Torrente rakelings voorlangs uit een corner vanaf de linkerkant van het veld. Diezelfde Torrente gooide het duel in de slotfase onbewust in het slot, toen hij hands maakte in zijn eigen strafschopgebied. Voor de derde keer ging de bal op de stip en voor de tweede keer mocht Danjuma aanleggen. De aanvaller faalde niet en is met zijn hattrick de meest scorende nieuwkomer in LaLiga. Het slotakkoord kwam in de laatste minuut van de blessuretijd van Moisés Gómez, die de doelman omspeelde en voor de 1-4 zorgde.