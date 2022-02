Newcastle United zet opmars door en vervolgt ongeslagen serie

Zaterdag, 19 februari 2022 om 15:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:32

Newcastle United heeft de ongeslagen serie in de Premier League zaterdagmiddag een succesvol vervolg gegeven tegen West Ham United. Het elftal van manager Eddie Howe bleef op bezoek bij the Hammers vrij eenvoudig op de been: 1-1. Het is de zesde competitiewedstrijd op rij die niet verloren gaat voor Newcastle, dat door de remise op 22 punten komt uit 24 wedstrijden. Daarmee wordt de zeventiende plek bezet. West Ham verzuimt door het gelijkspel de vierde plek over te nemen van Manchester United.

In een openingsfase zonder al te veel opwinding wisten de bezoekers uit Newcastle eenvoudig op de been te blijven. Joelinton was na drie minuten spelen al dichtbij de openingstreffer namens the Magpies, maar zijn schot kon worden gekeerd door Lukasz Fabianski. Aan de andere kant deed Jarrod Bowen iets terug namens de thuisploeg. De aanvaller werd aan de rechterkant van het strafschopgebied bediend en schoot verrassend, maar zag zijn poging via de handen van doelman Martin Dúbravka en de onderkant van de lat terug het veld in stuiteren.

Na een half uur spelen kwam West Ham ietwat tegen de verhouding in op voorsprong. Michail Antonio werd na een individuele actie opgevangen door Emil Krafth en verdiende een vrije trap aan de linkerkant van het veld. Aaron Cresswell draaide het leer vervolgens gevaarlijk in de doelmond, waar Craig Dawson klaar stond om loepzuiver raak te koppen in de linkerhoek: 1-0. Newcastle herpakte zich vrij snel en kwam op slag van rust langszij. Na slecht uitverdedigen van West Ham kwam de bal terecht bij Joe Willock, die tussen twee verdediger met de punt van de schoen voor de 1-1 zorgde.

Na rust viel er aanzienlijk minder te genieten en waren de momenten van opwinding voor beide doelen spaarzaam. West Ham was de ploeg in balbezit die het duel probeerde te controleren, zonder daarbij tot noemenswaardige kansen te komen. Een schot van Antonio van grote afstand ging hoog over, terwijl aan de overkant een ogenschijnlijk gevaarlijke voorzet van Jacob Murphy vroegtijdig onschadelijk kon worden gemaakt. Een opstootje tussen Jarrod Bowen en Dan Burn na een stevige tackle van laatstgenoemde zorgde misschien wel voor de meeste opwinding.