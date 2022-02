Opnieuw ophef rond Gelderse derby: Vitesse-fans dringen stadion NEC binnen

Zaterdag, 19 februari 2022 om 15:01 • Laatste update: 15:04

In aanloop naar de Gelderse derby van volgende week zondag zijn fans van Vitesse in de nacht van vrijdag op zaterdag het stadion van NEC binnengedrongen, zo blijkt uit foto's die zijn gedeeld door supportersplatform Voetbal Ultras. Op de beelden is te zien hoe de middenstip is ontvreemd en supporters met doeken van Vitesse op de plek staan waar doorgaans de harde kern van NEC staat. De Nijmegenaren nemen het zaterdagmiddag om 16.30 uur in eigen huis op tegen RKC Waalwijk.

Het is niet bekend hoe groot de groep was die vrijdagnacht het Goffertstadion heeft weten binnen te dringen. Op foto's van Voetbal Ultras is te zien hoe de fans doeken van Vitesse ophangen op de staantribune van NEC waar normaal de fanatieke aanhang van NEC staat. Op het doek staat de tekst 'De nummer 1 van Gelderland'. Volgende week zondag nemen beide ploegen het in Arnhem tegen elkaar op voor de altijd beladen Gelderse derby.

Bij het duel in GelreDome zijn volgende week geen uitsupporters welkom. De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen in Nijmegen liep het verschrikkelijk uit de hand. De derby zorgde voor een aaneenschakeling van meerdere dieptepunten: hevige supportersrellen voor en na de wedstrijd, kwetsende spreekkoren, volle bierglazen die op het veld gegooid werden en het instorten van een deel van de tribune waar meegereisde Vitesse-supporters de overwinning van hun ploeg stonden te vieren.

In overleg met de clubs heeft burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem besloten geen supporters van NEC toe te laten tijdens de derby die volgende week op het programma staat. Gelet op de gebeurtenissen tijdens de editie eerder dit jaar en om te voorkomen dat de openbare orde opnieuw wordt verstoord zijn de NEC-fans niet welkom. De burgemeester wil in gesprek met alle betrokkenen inventariseren of de derby volgend seizoen mogelijk wel weer met supporters van beide clubs kan worden gespeeld, zo werd in januari bekend.

"Het voetbalstadion moet een plek zijn waar je veilig van een spannende wedstrijd kunt genieten, samen met je kinderen en vrienden", sprak Marcouch. "Er zijn de afgelopen maanden te veel incidenten geweest, waardoor ik dit besluit heb moeten nemen." Al voordat bekend werd dat er versoepelingen zouden komen besloot de burgemeester geen Nijmeegse fans toe te laten. Door de versoepelingen is het sinds dit weekend in heel Nederland weer toegestaan om de stadions volledig te vullen.