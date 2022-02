Frenkie de Jong reageert op veelbesproken sms'je van Sergio Busquets

Zaterdag, 19 februari 2022 om 13:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:24

Frenkie de Jong heeft in een uitgebreid interview in The Guardian gereageerd op een in Spanje veelbesproken sms'je van Sergio Busquets. Laatstgenoemde heette de middenvelder voor zijn komst naar Barcelona welkom en bood hem hulp aan. Een berichtje waar in de Spaanse media veel om te doen was, daar De Jong werd gezien als natuurlijke opvolger van Busquets. Het gebaar van de Spaans international werd niet alleen als attent gezien, maar ook als opmerkelijk.

Terwijl De Jong het seizoen 2018/19 nog moest afmaken met Ajax, kreeg hij al een sms'je van Busquets. Dat hij contact met hem kon opnemen voor advies en als hij vragen zou hebben. Het tekstbericht werd breed uitgemeten in de Spaanse media. Eens te meer nadat Marca 'Busquets heeft een probleem dat De Jong heet' kopte na het debuut van de Nederlander in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Chelsea. "Hij zei: 'Geweldig dat je komt en als je iets nodig hebt, ben ik er altijd om te helpen'", herinnert De Jong zich.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Oranje-international heeft nooit iets gezocht achter het sms'je van zijn ploeggenoot. "Toen ik in Barcelona aankwam, raadde hij een restaurant aan en maakte een reservering voor mij en mijn vriendin, Mikky Kiemeney", gaat De Jong verder. "Ook had hij de eigenaar laten weten dat we eraan kwamen, zodat alles goed voor ons was geregeld. Nee, iedereen wil je echt helpen. Het is alsof de besten spelen en dat kun je alleen zelf beïnvloeden. Het is niet zo dat iemand anders de schuld krijgt als je niet speelt. En ik heb het gevoel dat iedereen dat zo voelt."

De Jong benadrukt bovendien dat veel dingen hetzelfde zijn gebleven onder Xavi. "Bij Barcelona speel je altijd in een bepaalde stijl die niet afhankelijk is van de trainer. Maar elke coach heeft natuurlijk zijn eigen details", aldus De Jong, die nauw contact heeft met Xavi. "We zijn allebei middenvelders, ongeveer op dezelfde positie, dus wat dat betreft kan hij me veel leren. Soms ontmoeten we elkaar in zijn kantoor en laat hij filmpjes zien van mijn wedstrijd. Hij legt dan uit hoe hij het ziet en wat ik kan doen om beter te worden. We kijken naar hoe ik me positioneer en hoe ik het beste kan reageren in bepaalde situaties.”

Tot slot gaat De Jong in op het vertrek van Lionel Messi afgelopen zomer. "Allereerst dacht ik dat het niet waar was", vertelt De Jong. "Ik was mijn vader en broer aan het ophalen van het vliegveld. Toen kreeg ik een bericht: 'Messi gaat weg uit Barcelona.' Even later kregen we aanwijzingen dat het echt gebeurde. In het begin kun je het gewoon niet geloven, ook al waren er de hele zomer geruchten. Maar ik heb er nooit serieus over nagedacht, dus toen het gebeurde was het een behoorlijke schok. We missen hem nog steeds. Als iemand zoals hij niet meer bij de club is, dan is het ineens heel anders."