Hooligans houden Spakenburg in hun greep na intimidatie Vince Gino Dekker

19 februari 2022

Het bestuur van amateurvereniging SV Spakenburg is lijnrecht tegenover de eigen harde kern komen te staan. Verschillende incidenten bij vrijwilligers, bestuursleden en een buschauffeur hebben ertoe geleid dat Harde Kern Spakenburg (HKS) zaterdag niet welkom is bij de uitwedstrijd tegen De Treffers. Het bestuur van de Groesbeekse vereniging is bang voor ongeregeldheden en heeft de supporters verboden af te reizen. Ondertussen worstelt ook de eigen vereniging met de fanatieke aanhang.

Het is al het hele seizoen hommeles bij Spakenburg. De uitwedstrijd tegen Scheveningen op 28 augustus mondde uit in vernielingen, bij de thuiswedstrijd tegen Katwijk werd een plastic tas met zelfgemaakte slagwapens gevonden en op 11 september werd ternauwernood een knokpartij voorkomen rond de uitwedstrijd tegen Kozakken Boys, schrijft het Algemeen Dagblad in een analyse. Het dieptepunt volgde vorige week, toen een buschauffeur werd mishandeld en werd gepoogd eigen speler Vince Gino Dekker te belagen.

Dekker, voormalig profvoetballer die tussen 2003 en 2016 in de jeugdopleiding van Ajax speelde, heeft aangekondigd na dit seizoen naar aartsrivaal IJsselmeervogels te gaan. Die beslissing is niet in goede aarde gevallen bij de harde kern van Spakenburg, daar hij als publiekslieveling gold. Het is het zoveelste dieptepunt in een toch al roerig seizoen. De club legt HKS tijdens het seizoen een stadionverbod op, waarna enkele bestuursleden en vrijwilligers van de club het moeten bekopen met bedreigingen en intimidatie. Bestuurslid Harry Pitlo krijgt een ijzeren staaf door de voorruit als hij weigert in gesprek te gaan over het stadionverbod.

In verschillende statements op de clubsite haalt Spakenburg hard uit naar de HKS. Termen als 'maffia', 'criminelen' en suggesties over drugsgebruik komen aan de orde. Het lijkt alleen maar olie op het vuur te gooien. "Hier is overduidelijk sprake van een subcultuur, zoals je die ook kent bij de harde kerners van profclubs zoals FC Utrecht en Feyenoord", duidt hoogleraar sportsociologie Ramon Spaaij de situatie in het Algemeen Dagblad. "Symbolen die de HKS gebruikt, de fakkels, opgestoken vuisten, het blurren van gezichten om onherkenbaar te blijven; het doet allemaal sterk denken aan de zeer fanatieke voetbalcultuur van hooligans."

Het dagblad stelt dat de HKS 'nergens voor terug lijkt te deinzen'. "Van dit soort groepen gaat een zeer antiautoritaire houding uit. Leden zijn doorgaans niet op hun mondje gevallen en heus niet dom", benadrukt Spaaij. "Ze weten precies dat het voor politie en justitie soms verdomd lastig is om op te treden bij misdragingen, want kom maar eens met harde bewijzen wie voor welke vernieling of bedreiging verantwoordelijk is." Spakenburg zegt de namen van de kartrekkers van de HKS te kennen, maar weet dat het lastig te bewijzen is wie bij welk incident betrokken is.