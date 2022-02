Jan Vertonghen ontkent: ‘Dat was écht niet het fijnste moment in mijn leven’

Zaterdag, 19 februari 2022 om 08:02

Het hart van Jan Vertonghen is nog altijd verpand aan Ajax, ook al speelt hij inmiddels voor Benfica. De 34-jarige verdediger staat in de achtste finales van de Champions League tegenover zijn voormalig werkgever uit Amsterdam. Dat is niet de eerste keer. “Iedereen zal denken dat het bereiken van de finale van 2019 met Tottenham Hotspur ten koste van Ajax het fijnste moment in mijn leven was. Maar geloof me, dat was het écht niet”, benadrukt Vertonghen zaterdag, vier dagen voor het duel in Lissabon, in gesprek met De Telegraaf.

De dubbele confrontatie tussen Tottenham en Ajax in de halve finales heeft veel indruk gemaakt op Vertonghen, ook omdat iedereen in zijn nabije omgeving fan van Ajax is. “Het verschil tussen hoe ik het grootste moment uit mijn loopbaan – het bereiken van de Champions League-finale – beleefde en hoe de rest de pijnlijke uitschakeling van Ajax onderging, was eigenlijk niet te doen”, benadrukt de Belg in het dagblad. “Ik was blij, maar zag bij de rest pijn, die ik gek genoeg ook voelde.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik wist hoe Ajax naar de stunt snakte om met een club uit een klein voetballand de finale te halen. Ik was daardoor ongelukkig en blij tegelijk, want ik besefte ook dat die kans voor mij niet elk jaar voorbijkomt. De emoties vochten om voorrang.” Vertonghen kijkt uit naar het weerzien met Ajax, al heeft hij wel een dubbel gevoel. “Al is het beter dat ik nu bij de laatste zestien tegen Ajax speel, want hoe verder we komen des te heftiger de emoties worden. Afgaande op mijn laatste ervaring is dit fijner.”

Vertonghen wil geen loze beloftes doen. Hij legt de klemtoon dan ook op het woord ’misschien’ als het gaat over een terugkeer naar de club uit Amsterdam. “Ik zie mezelf misschien wel in een andere rol terugkeren bij Ajax en oriënteer me wat ik precies wil na mijn actieve loopbaan. Daarom doe ik allerlei cursussen. Terwijl ik niet de ambitie heb om de komende jaren trainer te worden, heb ik mijn trainersopleiding wel bijna afgerond. Maar ik volg ook business-cursussen om de bedrijfskant achter het voetbal te leren kennen”, verklaart de verdediger, die nog geen precieze functie voor ogen heeft.

“Hoewel ik nog wel veel contact heb met de Ajax-leiding, heb ik nog geen balletje opgegooid. Maar de weg die Edwin van der Sar via de Cruyff University heeft afgelegd en hoe hij zich heeft ontwikkeld, spreekt me wel aan. En Ajax ligt me na aan het hart. Maar laat wel duidelijk zijn dat ik nog zo lang mogelijk wil blijven voetballen en ik nog anderhalf jaar onder contract sta bij Benfica”, benadrukt Vertonghen.