Noussair Mazraoui krijgt advies voor nieuwe club: ‘Het is lekker dichtbij’

Zaterdag, 19 februari 2022 om 07:30

Sonny Silooy vindt het jammer dat Noussair Mazraoui na dit seizoen transfervrij vertrekt bij Ajax. De 24-jarige rechterverdediger wordt in verband gebracht met clubs als AC Milan, Barcelona en Borussia Dortmund. Silooy, voormalig verdediger van Ajax in de jaren tachtig en negentig, zou zelf ‘uit dankbaarheid voor zijn opleiding’ altijd hebben bijgetekend. “Noussair lijkt te vergeten dat Ajax hem heeft gevormd tot de speler die nu de buitenlandse clubs voor het uitkiezen heeft en kiest voor het tekengeld. Dat vind ik zonde.”

“Helaas zijn de tijden veranderd.” Silooy heeft begrip voor de keuze van Erik ten Hag om de vertrekkende rechtsback wél te blijven opstellen. “Je wilt als trainer toch kampioen worden en zo ver mogelijk komen in de Champions League”, vertelt de zevenvoudig landskampioen zaterdag in De Telegraaf. “Daar heb je de beste spelers voor nodig, dus ook Mazraoui. En als Ajax kampioen wordt of een paar rondjes in de Champions League overleeft, is de misgelopen transfersom weer vergeten.”

Silooy raadt de Marokkaans international aan om zijn loopbaan in Duitsland te vervolgen, het land waar hij zelf voor Arminia Bielefeld speelde. “Bij Barcelona zie je aan Sergiño Dest dat de concurrentie moordend is. En als je van een club komt, die lekker wil voetballen en je denkt ook daar vrijuit te kunnen aanvallen, dan is de Serie A geen pretje. Ik denk dat Noussair bij Dortmund het beste tot zijn recht komt. En het is nog lekker dichtbij ook. Fijn als hij een familieman is.”

Silooy hoopt dat Ajax de laatste maanden nog van Mazraoui kan genieten, zeker vanwege ‘de geweldige klik met Antony’. “Ik hoop voor Noussair dat hij afscheid kan nemen met het kampioenschap. En dan is het: opgestaan plaatsje vergaan. Met zijn opvolging zit het namelijk wel goed. Devyne Rensch liet vorig seizoen al zien een groot talent te zijn. Dit is na een mindere periode een overbruggingsjaar voor Devyne. Volgend seizoen moet hij er staan.”