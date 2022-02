Dramatische apotheose bij Benfica geeft Ajax mogelijk hoopvol inzicht

Vrijdag, 18 februari 2022

Benfica heeft vrijdagavond absoluut geen vertrouwen kunnen tanken op weg naar de Champions League-kraker tegen Ajax. De ploeg Nelson Verissimo gaf tegen Boavista, de nummer twaalf van de competitie, een 0-2 voorsprong uit handen in de slotfase: 2-2. Na een goede eerste helft zag het daar totaal niet naar uit, maar na rust toonde de ploeg uit Lissabon grote kwetsbaarheden en kwam Boavista moeiteloos tot grote kansen. Benfica wist zich na rust geen raad met de hoge pressing van as Panteras, een speelwijze die Ajax doorgaans ook hanteert.

Benfica begon sterk aan de wedstrijd en kwam na twintig minuten op voorsprong. Rafa Silva legde de bal met een hakje klaar op de rand van het strafschopgebied, waarna Taarabt die knap binnenschoot: 0-1. Boavista kwam niet onder de druk van de bezoekers uit en moest tien minuten later een nieuwe tegentreffer slikken. Rafa Silva zag zijn poging van dichtbij gekeerd worden, waarna de opgekomen linksback Alejandro Grimaldo van dichtbij intikte.

In het restant van de eerste helft had Benfica de pech dat een knap uitgespeelde goal van Éverton afgekeurd werd wegens nipt buitenspel in de aanloop. Desondanks leek er bij rust geen vuiltje aan de lucht voor de oppermachtige uitploeg. Na rust veranderde het spelbeeld echter totaal en nam Boavista het balbezit en daarmee het initiatief in handen. Bij de thuisploeg kwam in de 62ste minuut ook voormalig ADO Den Haag-aanvaller Kenji Gorré binnen de lijnen.

Benfica kwam steeds verder onder druk en had aanvankelijk geluk dat Boavista-spits Petar Musa van heel dichtbij naast kopte. De thuisploeg gaf vol druk naar voren en had daar een kwartier voor tijd profijt van, toen een verkeerde pass van Jan Vertonghen onderschept kon worden. De Belg liet daarna Gustavo Affonso lopen en zag de rechtsbuiten in de korte hoek raak schieten: 1-2. Boavista raakte de paal met een afstandsschot van Yanis Hamache en kwam vervolgens alsnog op 2-2 dankzij goed werk van Gorré. De linkerspits dribbelde naar binnen en legde de bal klaar voor Yanis Hamache, die vernietigend afdrukte.